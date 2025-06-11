Россия использовала для атаки по Киеву новый реактивный шахед — мнение аналитиков

Среди достаточно фрагментированных обломков сбитого реактивного дрона, похожего на "Шахед", найдены детали, указывающие именно на версию "Герань-3", о которой предупреждали в ГУР МОУ.

Россия использовала для атаки по Киеву "Герань-3"

В одном из последних комбинированных дальнобойных ударов по Киеву рашисты использовали новый реактивный дрон. Это объясняет информацию о том, что во время атаки некоторые киевляне слышали нехарактерный для атаки "шахедов" свист.

Этот пока неизвестный реактивный дрон был сбит и сгорел, но среди обломков был найден малогабаритный реактивный двигатель, объясняющий информацию о необычном звуке.

Остатки самого дрона достаточно сильно фрагментированы. Поэтому невозможно точно сказать, был ли это реактивный Shahed-238, который был показан в Иране еще в ноябре 2023 года. Или это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который по имеющемуся описанию похож по форме на "Шахед".

В то же время, один из найденных на месте падения блоков прямо указывает на то, что этот реактивный дрон имеет ряд общих деталей с оригинальной конструкцией Shahed-136. Это панель авионики для загрузки полетной задачи, запуска двигателя и всех других систем дрона. Поделиться

Шахед нового типа

То есть с достаточно высокой долей вероятности речь идет именно об оригинальном реактивном Shahed-238, или о дроне на основе иранских решений собран уже из РФ с использованием имеющихся комплектующих. Как минимум панели и системы программирования.

Отметим, что первое использование врагом реактивного "шахеда" для удара по Украине сообщалось еще в январе 2024 года. Несмотря на наличие обломков реактивного двигателя в Командовании Воздушных сил, тогда не смогли подтвердить это. Также была найдена панель авионики, но она отличается от используемой в Shahed-136 и в реактивной дроне, который на днях применил враг.

И хотя, возможно, в Иране сменили комплектацию Shahed-238 и пошли по пути унификации, но, скорее всего, речь все же идет о российском варианте. Тем более что Главное управление разведки Минобороны Украины в феврале 2025 года предупреждало, что в РФ идет налаживание производства аналога реактивного дрона-камикадзе Shahed-238 под обозначением "Герань-3".