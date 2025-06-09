Россия нанесла массированные удары шахедами и ракетами по Ровно и Дубно

В ночь на 9 июня Россия провела самую масштабную с 2022 года атаку по Ровенской области. оккупанты нанесли удары десятками ракет и дронов.
Главные тезисы
- Россия провела масштабные удары по Ровенской области с ракетами и дронами, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
- Атака привела к ранениям гражданских лиц и повреждению областных районов, вызвав огромный ущерб.
- Местные власти выразили благодарность силам ПВО и мобильным огневым группам за защиту региона во время удара.
Ровно и Дубно были под атакой дронов и ракет РФ
По словам городского головы Ровно Александра Третьяка, в эту ночь область атаковали десятки "шахедов" и ракеты.
Во время воздушного удара РФ был ранен один гражданский человек. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.
Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено. Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, уничтожившим большое количество враждебных целей. Больше информации о последствиях ночной атаки — впоследствии.
Также Александр Коваль отметил, что на месте работают представители сил обороны и других служб.
Мониторинговые каналы уточняют, что это была массовая атака на Ровенскую область за время войны.
Целью был один из аэродромов
В целом по Украине зафиксирован запуск около 10 крылатых ракет с бортов Ту-95МС и предположительно двух ракет типа "Кинжал". Есть повреждение гражданской инфраструктуры в нескольких областях.
К слову, утром 9 июня Россия снова атаковала Ровно и Дубно ракетами.
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