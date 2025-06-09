Россия нанесла массированные удары шахедами и ракетами по Ровно и Дубно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла массированные удары шахедами и ракетами по Ровно и Дубно

ракеты
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Источник:  Суспільне

В ночь на 9 июня Россия провела самую масштабную с 2022 года атаку по Ровенской области. оккупанты нанесли удары десятками ракет и дронов.

Главные тезисы

  • Россия провела масштабные удары по Ровенской области с ракетами и дронами, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
  • Атака привела к ранениям гражданских лиц и повреждению областных районов, вызвав огромный ущерб.
  • Местные власти выразили благодарность силам ПВО и мобильным огневым группам за защиту региона во время удара.

Ровно и Дубно были под атакой дронов и ракет РФ

По словам городского головы Ровно Александра Третьяка, в эту ночь область атаковали десятки "шахедов" и ракеты.

Самая масштабная атака на Ровенщину Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки "шахедов" и ракеты атаковали наш регион. Благодарим Бога за каждую спасенную жизнь. Спасибо героям из ПВО и мобильным огневым группам — вы держали небо, когда земля содрогалась. Ваше мужество — щит для миллионов. Несмотря на все, держим строй! Дубно, как вы? Вы взяли на себя львиную долю этого удара. Сил вам и выдержки. Мы вместе. Кремлевский карлик бьется в истерике, потому что чувствует бессилие. Нас не сломить. Держим строй.

Во время воздушного удара РФ был ранен один гражданский человек. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено. Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, уничтожившим большое количество враждебных целей. Больше информации о последствиях ночной атаки — впоследствии.

Также Александр Коваль отметил, что на месте работают представители сил обороны и других служб.

Мониторинговые каналы уточняют, что это была массовая атака на Ровенскую область за время войны.

Целью был один из аэродромов

В целом по Украине зафиксирован запуск около 10 крылатых ракет с бортов Ту-95МС и предположительно двух ракет типа "Кинжал". Есть повреждение гражданской инфраструктуры в нескольких областях.

К слову, утром 9 июня Россия снова атаковала Ровно и Дубно ракетами.

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