В Ровенском ТЦК прогремел взрыв — есть погибший и раненые

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки Ровно днем 1 февраля произошел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шесть человек получили ранения.

В Ровенском ТЦК прогремел взрыв: есть жертвы

На месте взрыва в Ровенском ТЦК и СП работает полиция. Событие произошло сегодня в 16.15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По информации полиции, в результате взрыва один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

По предварительным, неофициальным данным, кто-то пронес взрывчатку в помещение ТЦК и активировал ее, информирует Радио Трек.

Ранее местное издание Район.Ривне сообщило, что на место также прибыли три карета скорой помощи. Взрывом выбиты окна. Поделиться

Другие ЧС на территории ТЦК

1 февраля на автозаправочной станции в Пирятине неизвестный мужчина подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, злоумышленник выстрелил в военнослужащего. От ранения солдат погиб на месте.

Трагедия произошла во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

Правоохранители уже задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего.