В Ровенском ТЦК прогремел взрыв — есть погибший и раненые

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки Ровно днем 1 февраля произошел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шесть человек получили ранения.
Главные тезисы
- В результате взрыва в Ровенском ТЦК погиб один человек, а еще шестеро получили ранения.
- Полиция начала расследование инцидента с целью установления причин и виновника взрыва.
В Ровенском ТЦК прогремел взрыв: есть жертвы
На месте взрыва в Ровенском ТЦК и СП работает полиция. Событие произошло сегодня в 16.15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
По информации полиции, в результате взрыва один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
По предварительным, неофициальным данным, кто-то пронес взрывчатку в помещение ТЦК и активировал ее, информирует Радио Трек.
Другие ЧС на территории ТЦК
1 февраля на автозаправочной станции в Пирятине неизвестный мужчина подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, злоумышленник выстрелил в военнослужащего. От ранения солдат погиб на месте.
Трагедия произошла во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.
Правоохранители уже задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-