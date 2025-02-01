Неизвестный застрелил сотрудника ТЦК в Полтавской области

1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных.

Что известно об убийстве сотрудника ТЦК в Полтавской области

Эту информацию официально подтвердило командование Сухопутных войск ВСУ.

Он подчеркнул, что решительно осуждает вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК, а также настаивает на оперативном расследовании этого преступления и суровом наказании виновных.

1 февраля 2025 на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр произошел вопиющий случай — вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Поделиться

Согласно данным, нападавший был в серой балаклаве и пиксельных брюках. Он приблизился к сотруднику Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие.

Преступник выстрелил в военнослужащего, когда он отказался выполнять его требования. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

После убийства нападавший завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Объявлена специальная операция "Сирена"

Сухопутные войска ВСУ сообщают, что в настоящее время на месте преступления работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Кроме того, указано, что на Полтавщине введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами сопредельных регионов.

Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной. Поделиться

Что важно понимать, убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки.