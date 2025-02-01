Неизвестный застрелил сотрудника ТЦК в Полтавской области

1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных.
Главные тезисы
- Командование Сухопутных войск ВСУ призвало к оперативному расследованию и наказанию виновных.
- Преступник скрылся с автоматом убитого военнослужащего, объявлена специальная операция "Сирена" на Полтавщине.
- Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением.
Что известно об убийстве сотрудника ТЦК в Полтавской области
Эту информацию официально подтвердило командование Сухопутных войск ВСУ.
Он подчеркнул, что решительно осуждает вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК, а также настаивает на оперативном расследовании этого преступления и суровом наказании виновных.
Согласно данным, нападавший был в серой балаклаве и пиксельных брюках. Он приблизился к сотруднику Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие.
Преступник выстрелил в военнослужащего, когда он отказался выполнять его требования. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.
После убийства нападавший завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.
Объявлена специальная операция "Сирена"
Сухопутные войска ВСУ сообщают, что в настоящее время на месте преступления работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Кроме того, указано, что на Полтавщине введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами сопредельных регионов.
Что важно понимать, убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки.
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