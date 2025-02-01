Сил обороны Украины поразили 3 пункта управления армии РФ

За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Украинским воинам удалось ликвидировать еще 1430 российских захватчиков.
Главные тезисы
- На разных направлениях фронта украинские защитники отразили штурмы и остановили атаки агрессора.
- Армия РФ совершила более 6200 обстрелов за прошедшие сутки.
- Сложной остается ситуация на Покровском направлении.
Потери армии РФ по состоянию на 1 февраля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 839040 (+1430) человек,
танков — 9902 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 20653 (+22) ед,
артиллерийских систем — 22493 (+48) ед,
РСЗО — 1266 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 23694 (+121) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 35629 (+77) ед,
специальной техники — 3727 (+1) ед.
Ситуация на фронте 31 января — 1 февраля
За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара, в частности, сбросила 105 КАБ.
Более того, указано, что российские захватчики произвели более 6200 обстрелов, из них 136 — из реактивных систем залпового огня и использовали для поражений около 2018 дронов-камикадзе.
На этот раз под удар врага попали Часов Яр, Дружковка, Новополье Донецкой области; Зеленое Поле, Каменское, Пятихатки, Терново Запорожской области.
На Харьковском направлении зафиксированы две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак врага. Украинские защитники останавливали штурмовые действия врага в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки.
На Лиманском направлении сообщается об 11 атаках армии РФ.
31 января на Краматорском направлении зафиксировано 5 штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.
На Новопавловском направлении украинские воины смогли отразить девять вражеских штурмов.
На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка россияне совершили один провальный штурм.
На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.
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