Сил обороны Украины поразили 3 пункта управления армии РФ

За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Украинским воинам удалось ликвидировать еще 1430 российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 1 февраля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 839040 (+1430) человек,

танков — 9902 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 20653 (+22) ед,

артиллерийских систем — 22493 (+48) ед,

РСЗО — 1266 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 23694 (+121) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 35629 (+77) ед,

специальной техники — 3727 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 31 января — 1 февраля

За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением пяти ракет, а также 54 авиаудара, в частности, сбросила 105 КАБ.

Более того, указано, что российские захватчики произвели более 6200 обстрелов, из них 136 — из реактивных систем залпового огня и использовали для поражений около 2018 дронов-камикадзе.

На этот раз под удар врага попали Часов Яр, Дружковка, Новополье Донецкой области; Зеленое Поле, Каменское, Пятихатки, Терново Запорожской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, четыре артиллерийские системы, а также три пункта управления противника. Поделиться

На Харьковском направлении зафиксированы две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак врага. Украинские защитники останавливали штурмовые действия врага в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки.

На Лиманском направлении сообщается об 11 атаках армии РФ.

31 января на Краматорском направлении зафиксировано 5 штурмовых действий в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Уклиновка, Успеновка. Поделиться

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Новопавловском направлении украинские воины смогли отразить девять вражеских штурмов.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоданиловка россияне совершили один провальный штурм.

На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника, враг нанес 347 артиллерийских обстрелов, из них восемь — из реактивных систем залпового огня, совершил 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ. Поделиться