Сил оборони України уразили 3 пункти управління армії РФ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Українським воїнам вдалося ліквідувати ще 1430 російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 1 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 839040 (+1430) осіб,

танків — 9902 (+9) од,

бойових броньованих машин — 20653 (+22) од,

артилерійських систем — 22493 (+48) од,

РСЗВ — 1266 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 23694 (+121) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 35629 (+77) од,

спеціальної техніки — 3727 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 31 січня — 1 лютого

Протягом минулої доби армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 54 авіаудари, зокрема, скинула 105 КАБ.

Ба більше, вказано, що російські загарбники здійснили понад 6200 обстрілів, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню та залучили для уражень близько 2018 дронів-камікадзе.

Цього разу під удар ворога потрапили Часів Яр, Дружківка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Кам’янське, П’ятихатки, Тернове Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника, один засіб ППО, чотири артилерійські системи, а також три пункти управління противника. Поширити

На Харківському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Українські захисники зупиняли штурмові дії ворога в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку повідомляється про 11 атак армії РФ.

31 січня на Краматорському напрямку зафіксовано 5 штурмових дій у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Поширити

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Новопавлівському напрямку українські воїни змогли відбити дев’ять ворожих штурмів.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка росіяни здійснили один провальний штурм.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Поширити