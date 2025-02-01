Сил оборони України уразили 3 пункти управління армії РФ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Українським воїнам вдалося ліквідувати ще 1430 російських загарбників.
Головні тези:
- На різних напрямках фронту українські захисники відбили штурми та зупинили атаки агресора.
- Армія РФ здійснила понад 6200 обстрілів протягом минулої доби.
- Складною залишається ситуація на Покровському напрямку.
Втрати армії РФ станом на 1 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 839040 (+1430) осіб,
танків — 9902 (+9) од,
бойових броньованих машин — 20653 (+22) од,
артилерійських систем — 22493 (+48) од,
РСЗВ — 1266 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 23694 (+121) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 35629 (+77) од,
спеціальної техніки — 3727 (+1) од.
Ситуація на фронті 31 січня — 1 лютого
Протягом минулої доби армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 54 авіаудари, зокрема, скинула 105 КАБ.
Ба більше, вказано, що російські загарбники здійснили понад 6200 обстрілів, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню та залучили для уражень близько 2018 дронів-камікадзе.
Цього разу під удар ворога потрапили Часів Яр, Дружківка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Кам’янське, П’ятихатки, Тернове Запорізької області.
На Харківському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Українські захисники зупиняли штурмові дії ворога в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.
На Лиманському напрямку повідомляється про 11 атак армії РФ.
31 січня на Краматорському напрямку зафіксовано 5 штурмових дій у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.
На Новопавлівському напрямку українські воїни змогли відбити дев’ять ворожих штурмів.
На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка росіяни здійснили один провальний штурм.
На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.
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