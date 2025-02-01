Невідомий застрелив співробітника ТЦК на Полтавщині

1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих.
Головні тези:
- Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало до оперативного розслідування та покарання винних.
- Злочинець утік з автоматом вбитого військовослужбовця, оголошена спеціальна операція “Сирена” на Полтавщині.а.
- Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов'язку є тяжким злочином.
Що відомо про вбивство співробітника ТЦК на Полтавщині
Цю інформацію офіційно підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ.
Воно наголосило, що рішуче засуджує збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК, а також наполягає на оперативному розслідуванні цього злочину та суворому покаранню винних.
Згідно з даними, нападник був у сірій балаклаві та піксельних брюках. Він наблизився до співробітника Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю.
Злочинець вистрілив у військовослужбовця, коли останній відмовився виконувати його вимоги. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.
Після вбивства нападник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.
Оголошено спеціальну операцію “Сирена”
Сухопутні війська ЗСУ повідомляють, що наразі на місці злочину працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи.
Окрім того, вказано, що на Полтавщині введено спеціальну операцію “Сирена”, здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.
Що важливо розуміти, вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни.
0 12:03 стало відомо, що поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового. Зброя знайдена.
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