Невідомий застрелив співробітника ТЦК на Полтавщині
Категорія
Події
Дата публікації

Невідомий застрелив співробітника ТЦК на Полтавщині

Сухопутні війська ЗС України
рушниця

1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих.

Головні тези:

  • Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало до оперативного розслідування та покарання винних.
  • Злочинець утік з автоматом вбитого військовослужбовця, оголошена спеціальна операція “Сирена” на Полтавщині.а.
  • Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов'язку є тяжким злочином.

Що відомо про вбивство співробітника ТЦК на Полтавщині

Цю інформацію офіційно підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Воно наголосило, що рішуче засуджує збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК, а також наполягає на оперативному розслідуванні цього злочину та суворому покаранню винних.

1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок — збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Згідно з даними, нападник був у сірій балаклаві та піксельних брюках. Він наблизився до співробітника Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю.

Злочинець вистрілив у військовослужбовця, коли останній відмовився виконувати його вимоги. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після вбивства нападник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Оголошено спеціальну операцію “Сирена”

Сухопутні війська ЗСУ повідомляють, що наразі на місці злочину працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи.

Окрім того, вказано, що на Полтавщині введено спеціальну операцію “Сирена”, здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.

Командування Сухопутних військ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, та запевняє, що його смерть не залишиться безкарною.

Що важливо розуміти, вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни.

0 12:03 стало відомо, що поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового. Зброя знайдена.

Стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник — мешканець Полтави 1988 року народження.Вирішується питання щодо підозр. Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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