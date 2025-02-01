Невідомий застрелив співробітника ТЦК на Полтавщині

1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих.

Що відомо про вбивство співробітника ТЦК на Полтавщині

Цю інформацію офіційно підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Воно наголосило, що рішуче засуджує збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК, а також наполягає на оперативному розслідуванні цього злочину та суворому покаранню винних.

1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок — збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Поширити

Згідно з даними, нападник був у сірій балаклаві та піксельних брюках. Він наблизився до співробітника Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю.

Злочинець вистрілив у військовослужбовця, коли останній відмовився виконувати його вимоги. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після вбивства нападник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Оголошено спеціальну операцію “Сирена”

Сухопутні війська ЗСУ повідомляють, що наразі на місці злочину працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи.

Окрім того, вказано, що на Полтавщині введено спеціальну операцію “Сирена”, здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.

Командування Сухопутних військ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, та запевняє, що його смерть не залишиться безкарною. Поширити

Що важливо розуміти, вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни.

0 12:03 стало відомо, що поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового. Зброя знайдена.