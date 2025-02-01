У Рівненському ТЦК прогримів вибух — є загиблий та поранені

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Рівного вдень 1 лютого стався вибух. Відомо про одного загиблого, ще шестеро людей отримали поранення.

У Рівненському ТЦК прогримів вибух: є жертви

На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція. Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією поліції, унаслідок вибуху одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

За попередніми, неофіційними, даними, хтось проніс вибухівку у приміщення ТЦК і активував її, інформує Радіо Трек.

Раніше місцеве видання Район.Рівне повідомило, що на місце також прибули три карети швидкої допомоги. Вибухом вибиті вікна. Поширити

Інші НС на території ТЦК

1 лютого на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці.

Трагедія сталася під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

Правоохоронці вже затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця.