У Рівненському ТЦК прогримів вибух — є загиблий та поранені

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Рівного вдень 1 лютого стався вибух. Відомо про одного загиблого, ще шестеро людей отримали поранення.
Головні тези:
- У Рівненському ТЦК стався вибух, в результаті якого загинула одна людина, а ще шестеро отримали поранення.
- За попередніми неофіційними даними, невідомий зловмисник активував вибуховий пристрій у приміщенні ТЦК, спричинивши трагедію.
- На місці події працює поліція, відбувається розслідування інциденту з метою встановлення причин та винуватця.
У Рівненському ТЦК прогримів вибух: є жертви
На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція. Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За інформацією поліції, унаслідок вибуху одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
За попередніми, неофіційними, даними, хтось проніс вибухівку у приміщення ТЦК і активував її, інформує Радіо Трек.
Інші НС на території ТЦК
1 лютого на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці.
Трагедія сталася під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.
Правоохоронці вже затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця.
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