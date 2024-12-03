Армия РФ атаковала энергообъекты в Ровенской и Тернополе

Российские военные 3 декабря дронами нанесли удары по энергообъекту в Ровенской области. Также они атаковали энергетику в Тернополе.

Что известно об атаке РФ на Ровенскую область

Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, целью атаки РФ стал объект энергетической инфраструктуры.

Глава ОВА добавил, что на месте работают "все соответствующие службы".

По предварительным данным, во время российского воздушного удара обошлось без травмированных и раненых.

Россия также атаковала Тернополь

Как отметил Тернопольский мэр Сергей Надала, российский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества.

Мэр отметил, что сотрудники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий российской атаки.

Вместе с тем он призвал местных жителей сделать запасы воды, поскольку из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.

Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны», — добавил городской голова. Поделиться