Армия РФ атаковала энергообъекты в Ровенской и Тернополе

Российские военные 3 декабря дронами нанесли удары по энергообъекту в Ровенской области. Также они атаковали энергетику в Тернополе.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла удары по энергообъектам в Ровенской и Тернопольской областях, что привело к проблемам с водоснабжением и электроэнергией в городах.
- Местные экстренные службы и энергетики работают над ликвидацией последствий российской атаки, а жителям рекомендуется делать запасы воды и быть готовыми к временным перебоям с электроснабжением.
- Атака на объекты критической инфраструктуры вызвала частичное отключение электричества в Тернополе, местные власти организуют работы по восстановлению энергетических объектов для нормализации ситуации.
Что известно об атаке РФ на Ровенскую область
Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, целью атаки РФ стал объект энергетической инфраструктуры.
Глава ОВА добавил, что на месте работают "все соответствующие службы".
По предварительным данным, во время российского воздушного удара обошлось без травмированных и раненых.
Россия также атаковала Тернополь
Как отметил Тернопольский мэр Сергей Надала, российский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества.
Мэр отметил, что сотрудники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий российской атаки.
Вместе с тем он призвал местных жителей сделать запасы воды, поскольку из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.
Напомним, в ночь на 26 ноября, во время массированной атаки с применением дронов-камикадзе в Тернополе прогремели взрывы. После этого город частично был обесточен, также были перебои с водоснабжением. Тогда из-за удара РФ "Шахедами" была повреждена электроинфраструктура от которой питается Тернополь.
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