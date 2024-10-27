Армия РФ обстреляла энергообъекты в 5 областях Украины — что известно

Из-за российских атак по Украине пять областей частично остались без электроснабжения. В частности, речь идет о более чем 500 населенных пунктах.

В 5 областях Украины частично нет света из-за обстрелов РФ

Как сообщает Минэнерго, за последние сутки в результате обстрелов и боевых действий обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

По состоянию на утро 27 октября остается без электричества 528 населенных пунктов частично или полностью.

В частности, проблемы с электроснабжением в таких областях:

Хмельницкая область: во время воздушной тревоги на одной из подстанций произошло отключение, которое привело к обесточиванию нескольких подстанций, бытовых и промышленных потребителей. Выявлено ликвидированное возгорание. Питание восстановлено по резервной схеме.

Днепропетровская область: после обстрела территории подстанции произошло аварийное выключение, оставившее без света бытовых потребителей и водоканал. Питание возобновлено.

Донецкая область: в результате боевых действий выключались воздушные линии, что повлекло за собой обесточивание подстанции и бытовых потребителей.

Сумская область: из-за атаки дронов во время воздушной тревоги были обесточены подстанции, энергетические объекты и местные предприятия. Питание возобновлено.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщают военные, в ночь на 27 октября оккупанты РФ атаковали 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено убытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.