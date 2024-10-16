РФ атаковала энергообъекты в 4 областях — две из них частично без света
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала энергообъекты в 4 областях — две из них частично без света

Министерство энергетики Украины
РФ атаковала энергообъекты в 4 областях — две из них частично без света
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За прошедшие сутки из-за российских обстрелов и боевых действий произошли обесточивание в 4 областях. В частности, проблемы со светом сейчас в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Главные тезисы

  • Российские атаки на энергообъекты Украины привели к обесточиванию в 4 областях.
  • Херсон остался без света из-за российских обстрелов, а в других областях произошли временные отключения электроэнергии.
  • Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для всех потребителей, включая бытовые и промышленные объекты.
  • Ситуация с обесточиванием вызвана не только боевыми действиями, но и технологическими нарушениями, требующими оперативного реагирования.
  • Международное сообщество осуждает российскую агрессию и требует прекращения атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Россия снова атаковала энергообъекты Украины

Как сообщили в Минэнерго, в Харьковской области в результате боевых действий были обесточены подстанции и бытовые потребители. Электроснабжение уже возобновлено.

В Николаевской области из-за технологических нарушений также отключались подстанции, бытовые потребители и промышленные предприятия. Питание было восстановлено по резервной схеме.

Сегодня утром по технологическим причинам вновь отключилась воздушная линия, что повлекло за собой обесточивание бытовых и промышленных потребителей в городах Херсон и Николаев, а также в части Николаевской и Херсонской областей. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

В "Укрэнерго" подтвердили, что к утру обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей, включая областные центры.

Энергетики уже работают над устранением причин отключения, и в течение нескольких часов электроснабжение планируется возобновить для всех потребителей.

Херсон полностью остался без света

Как сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, в Херсоне пропало электричество. Предварительно обесточенный весь город.

По его словам, причины этого выясняются. Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.

Напомним, 15 октября в Херсоне остановились все троллейбусы. Причиной был обстрел со стороны русских окупантов. В результате атаки была повреждена контактная сеть — линии были перебиты в нескольких местах. Через несколько часов в Херсоне возобновили движение электротранспорта.

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