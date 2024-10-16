РФ атаковала энергообъекты в 4 областях — две из них частично без света

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов и боевых действий произошли обесточивание в 4 областях. В частности, проблемы со светом сейчас в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Россия снова атаковала энергообъекты Украины

Как сообщили в Минэнерго, в Харьковской области в результате боевых действий были обесточены подстанции и бытовые потребители. Электроснабжение уже возобновлено.

В Николаевской области из-за технологических нарушений также отключались подстанции, бытовые потребители и промышленные предприятия. Питание было восстановлено по резервной схеме.

Сегодня утром по технологическим причинам вновь отключилась воздушная линия, что повлекло за собой обесточивание бытовых и промышленных потребителей в городах Херсон и Николаев, а также в части Николаевской и Херсонской областей. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Поделиться

В "Укрэнерго" подтвердили, что к утру обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей, включая областные центры.

Энергетики уже работают над устранением причин отключения, и в течение нескольких часов электроснабжение планируется возобновить для всех потребителей.

Херсон полностью остался без света

Как сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, в Херсоне пропало электричество. Предварительно обесточенный весь город.

По его словам, причины этого выясняются. Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.