РФ атакувала енергообʼєкти у 4 областях — дві з них частково без світла

Протягом минулої доби через російські обстріли та бойові дії відбулися знеструмлення в 4 областях. Зокрема проблеми зі світлом наразі в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Росія знову атакувала енергообʼєкти України

Як повідомили в Міненерго, у Харківській області внаслідок бойових дій були знеструмлені підстанції та побутові споживачі. Електропостачання вже відновлено.

У Миколаївській області через технологічні порушення також відключалися підстанції, побутові споживачі та промислові підприємства. Живлення було відновлено за резервною схемою.

Сьогодні вранці через технологічні причини знову вимкнулася повітряна лінія, що спричинило знеструмлення побутових та промислових споживачів у містах Херсон і Миколаїв, а також у частині Миколаївської та Херсонської областей. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Поширити

В "Укренерго" підтвердили, що на ранок знеструмлені споживачі в частині Миколаївської та Херсонської областей, включно з обласними центрами.

Енергетики вже працюють над усуненням причин відключення, і протягом кількох годин електропостачання планують відновити для всіх споживачів.

Херсон повністю залишився без світла

Як повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, у Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто.

За його словами, причини цього з’ясовують. Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси.