РФ атакувала енергообʼєкти у 4 областях — дві з них частково без світла

Протягом минулої доби через російські обстріли та бойові дії відбулися знеструмлення в 4 областях. Зокрема проблеми зі світлом наразі в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.
Головні тези:
- РФ знову атакувала енергооб'єкти на території України, що призвело до знеструмлення в чотирьох областях.
- Бойові дії та технологічні порушення призвели до відключення підстанцій та споживачів, що вимагає невідкладних заходів для відновлення електропостачання.
- Херсон пережив повне знеструмлення через атаки російських окупантів, що спричинило проблеми з електрикою та транспортом у місті.
- Українські енергетики працюють над усуненням причин відключень та планують відновити електропостачання для всіх постраждалих протягом кількох годин.
- Ситуація з електропостачанням у регіоні залишається напруженою, але зусиллями компетентних служб приймаються заходи для відновлення світла та нормалізації життєвогова процесу в постраждалих областях.
Росія знову атакувала енергообʼєкти України
Як повідомили в Міненерго, у Харківській області внаслідок бойових дій були знеструмлені підстанції та побутові споживачі. Електропостачання вже відновлено.
У Миколаївській області через технологічні порушення також відключалися підстанції, побутові споживачі та промислові підприємства. Живлення було відновлено за резервною схемою.
В "Укренерго" підтвердили, що на ранок знеструмлені споживачі в частині Миколаївської та Херсонської областей, включно з обласними центрами.
Енергетики вже працюють над усуненням причин відключення, і протягом кількох годин електропостачання планують відновити для всіх споживачів.
Херсон повністю залишився без світла
Як повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, у Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто.
За його словами, причини цього з’ясовують. Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси.
Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні зупинилися всі тролейбуси. Причиною був обстріл з боку російських окупантів. Внаслідок атаки були пошкоджено контактну мережу — лінії були перебиті у кількох місцях. Через кілька годин у Херсоні відновили рух електротранспорту.
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