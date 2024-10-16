РФ атакувала енергообʼєкти у 4 областях — дві з них частково без світла
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала енергообʼєкти у 4 областях — дві з них частково без світла

Міністерство енергетики України
РФ атакувала енергообʼєкти у 4 областях — дві з них частково без світла

Протягом минулої доби через російські обстріли та бойові дії відбулися знеструмлення в 4 областях. Зокрема проблеми зі світлом наразі в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Головні тези:

  • РФ знову атакувала енергооб'єкти на території України, що призвело до знеструмлення в чотирьох областях.
  • Бойові дії та технологічні порушення призвели до відключення підстанцій та споживачів, що вимагає невідкладних заходів для відновлення електропостачання.
  • Херсон пережив повне знеструмлення через атаки російських окупантів, що спричинило проблеми з електрикою та транспортом у місті.
  • Українські енергетики працюють над усуненням причин відключень та планують відновити електропостачання для всіх постраждалих протягом кількох годин.
  • Ситуація з електропостачанням у регіоні залишається напруженою, але зусиллями компетентних служб приймаються заходи для відновлення світла та нормалізації життєвогова процесу в постраждалих областях.

Росія знову атакувала енергообʼєкти України

Як повідомили в Міненерго, у Харківській області внаслідок бойових дій були знеструмлені підстанції та побутові споживачі. Електропостачання вже відновлено.

У Миколаївській області через технологічні порушення також відключалися підстанції, побутові споживачі та промислові підприємства. Живлення було відновлено за резервною схемою.

Сьогодні вранці через технологічні причини знову вимкнулася повітряна лінія, що спричинило знеструмлення побутових та промислових споживачів у містах Херсон і Миколаїв, а також у частині Миколаївської та Херсонської областей. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

В "Укренерго" підтвердили, що на ранок знеструмлені споживачі в частині Миколаївської та Херсонської областей, включно з обласними центрами.

Енергетики вже працюють над усуненням причин відключення, і протягом кількох годин електропостачання планують відновити для всіх споживачів.

Херсон повністю залишився без світла

Як повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, у Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто.

За його словами, причини цього з’ясовують. Також повідомляється, що у місті не працюють тролейбуси. 

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні зупинилися всі тролейбуси. Причиною був обстріл з боку російських окупантів. Внаслідок атаки були пошкоджено контактну мережу — лінії були перебиті у кількох місцях. Через кілька годин у Херсоні відновили рух електротранспорту.

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