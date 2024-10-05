Фіцо спробує вмовити Україну зберегти транзит російських енергоносіїв до Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче переконати Україну не припиняти транзит енергоносіїв після завершення термін дії угоди України з Газпромом про транзит.

Фіцо розмріявся про продовження транзиту російського газу та нафти через Україну

Попри те, що наразі обсяги постачання газу та нафти до Словаччини відповідають плановим показникам, Фіцо визнав можливість виникнення проблем на початку 2025 року.

Для запобігання цьому, він планує переконати українську сторону продовжити транзит енергоносіїв під час спільного засідання урядів двох країн 7 жовтня.

Я вважаю, що переговори сприятимуть тому, щоб Україна зберегла транзит. Я не кажу, що це буде вирішено. Ми будемо переконувати наших українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Західної Європи. Вони також потребуватимуть цієї інфраструктури для себе. Україна, наприклад, звітує, що має власні запаси газу, і що вона здатна використовувати свій газ у короткостроковій перспективі не тільки для внутрішнього споживання, але й для експорту на Захід. Вона може доставити його туди тільки через інфраструктуру, яка існує. Якщо вона хоче зберегти цю інфраструктуру, вона повинна її використовувати. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Фіцо також підкреслив підтримку Словаччиною європейської інтеграції України та закликав до раціонального використання існуючої інфраструктури.

Від цього виграли б і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата.

Фіцо погрожує Україні

Під час звернення прем’єр Словаччини розповів, що обговорив питання постачання "Лукойлу" з послом України.

На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.