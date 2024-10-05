Фіцо спробує вмовити Україну зберегти транзит російських енергоносіїв до Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче переконати Україну не припиняти транзит енергоносіїв після завершення термін дії угоди України з Газпромом про транзит.
Головні тези:
- Роберт Фіцо пропонує Україні продовжити транзит російських енергоносіїв до Словаччини після завершення угоди з Газпромом.
- Погрози Фіцо щодо можливого припинення постачання дизельного палива в Україну, як наслідок зупинки транзиту через Україну.
- Спільне засідання урядів двох країн 7 жовтня може розв'язати питання подовження транзиту та майбутнього постачання енергоносіїв.
Фіцо розмріявся про продовження транзиту російського газу та нафти через Україну
Попри те, що наразі обсяги постачання газу та нафти до Словаччини відповідають плановим показникам, Фіцо визнав можливість виникнення проблем на початку 2025 року.
Для запобігання цьому, він планує переконати українську сторону продовжити транзит енергоносіїв під час спільного засідання урядів двох країн 7 жовтня.
Фіцо також підкреслив підтримку Словаччиною європейської інтеграції України та закликав до раціонального використання існуючої інфраструктури.
Від цього виграли б і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата.
Фіцо погрожує Україні
Під час звернення прем’єр Словаччини розповів, що обговорив питання постачання "Лукойлу" з послом України.
На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.
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