Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет убедить Украину не прекращать транзит энергоносителей по истечении срока действия соглашения Украины с Газпромом о транзите.

Фицо размечтался о продолжении транзита российского газа и нефти через Украину

Несмотря на то, что объемы поставок газа и нефти в Словакию соответствуют плановым показателям, Фицо признал возможность возникновения проблем в начале 2025 года.

Для предотвращения этого он планирует убедить украинскую сторону продолжить транзит энергоносителей во время совместного заседания правительств двух стран 7 октября.

Я считаю, что переговоры будут способствовать тому, чтобы Украина сохранила транзит. Я не говорю, что это будет решено. Мы будем убеждать наших украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Западную Европу. Они также будут нуждаться в этой инфраструктуре для себя. Украина, например, отчитывается, что имеет свои запасы газа, и что она способна использовать свой газ в краткосрочной перспективе не только для внутреннего потребления, но и для экспорта на Запад. Она может доставить его туда только через существующую инфраструктуру. Если она хочет сохранить эту инфраструктуру, она должна использовать ее. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Фицо также подчеркнул поддержку Словакией европейской интеграции Украины и призвал к рациональному использованию существующей инфраструктуры.

От этого выиграли бы и Словакия и Украина, ведь за транзит платится плата.

Фицо угрожает Украине

Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.