Фицо попытается уговорить Украину сохранить транзит российских энергоносителей в Словакию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет убедить Украину не прекращать транзит энергоносителей по истечении срока действия соглашения Украины с Газпромом о транзите.
Главные тезисы
- Фицо призывает Украину сохранить транзит российских энергоносителей в Словакию после завершения соглашения с Газпромом.
- В случае непродления транзита, Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива в Украину, что может оказать влияние на энергетическую безопасность страны.
- Совместное заседание правительств Словакии и Украины 7 октября будет ключевым для принятия решений по транзиту российских энергоносителей.
Фицо размечтался о продолжении транзита российского газа и нефти через Украину
Несмотря на то, что объемы поставок газа и нефти в Словакию соответствуют плановым показателям, Фицо признал возможность возникновения проблем в начале 2025 года.
Для предотвращения этого он планирует убедить украинскую сторону продолжить транзит энергоносителей во время совместного заседания правительств двух стран 7 октября.
Фицо также подчеркнул поддержку Словакией европейской интеграции Украины и призвал к рациональному использованию существующей инфраструктуры.
От этого выиграли бы и Словакия и Украина, ведь за транзит платится плата.
Фицо угрожает Украине
Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины.
На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-