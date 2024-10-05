Фицо попытается уговорить Украину сохранить транзит российских энергоносителей в Словакию
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо попытается уговорить Украину сохранить транзит российских энергоносителей в Словакию

Фицо
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Источник:  Aktuality

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет убедить Украину не прекращать транзит энергоносителей по истечении срока действия соглашения Украины с Газпромом о транзите.

Главные тезисы

  • Фицо призывает Украину сохранить транзит российских энергоносителей в Словакию после завершения соглашения с Газпромом.
  • В случае непродления транзита, Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива в Украину, что может оказать влияние на энергетическую безопасность страны.
  • Совместное заседание правительств Словакии и Украины 7 октября будет ключевым для принятия решений по транзиту российских энергоносителей.

Фицо размечтался о продолжении транзита российского газа и нефти через Украину

Несмотря на то, что объемы поставок газа и нефти в Словакию соответствуют плановым показателям, Фицо признал возможность возникновения проблем в начале 2025 года.

Для предотвращения этого он планирует убедить украинскую сторону продолжить транзит энергоносителей во время совместного заседания правительств двух стран 7 октября.

Я считаю, что переговоры будут способствовать тому, чтобы Украина сохранила транзит. Я не говорю, что это будет решено. Мы будем убеждать наших украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Западную Европу. Они также будут нуждаться в этой инфраструктуре для себя. Украина, например, отчитывается, что имеет свои запасы газа, и что она способна использовать свой газ в краткосрочной перспективе не только для внутреннего потребления, но и для экспорта на Запад. Она может доставить его туда только через существующую инфраструктуру. Если она хочет сохранить эту инфраструктуру, она должна использовать ее.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Фицо также подчеркнул поддержку Словакией европейской интеграции Украины и призвал к рациональному использованию существующей инфраструктуры.

От этого выиграли бы и Словакия и Украина, ведь за транзит платится плата.

Фицо угрожает Украине

Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

Если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления.

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