В Україні проходить масштабна ремонтна кампанія для стабілізації роботи енергосистеми

Наразі триває найбільша ремонтна кампанія за часів незалежності України з метою стабілізації роботи енергосистеми та підготовки до опалювального періоду. Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Україна масштабно готується до опалювального сезону

Ми маємо той комплекс заходів, який визначено Урядом. І з нашого боку здійснюється системний моніторинг виконання цих заходів як компаніями, так і місцевими адміністраціями для максимальної готовності до опалювального сезону. Поширити

Також Колісник зазначив, що з метою стабілізації роботи енергосистеми здійснено всі належні заходи. Для прикладу, з випередженням графіків виконано всі технічні заходи з підготовки функціонування об'єктів атомної генерації.

Це додає потужності й можливості покривати збільшений попит на електричну енергію.

Впроваджуються заходи з підготовки до ОЗП об'єктів критичної інфраструктури, щоб за різних сценаріїв можна було оперативно на них реагувати. Зокрема йдеться про встановлення резервних типів живлення для об'єктів критичної інфраструктури.

Ситуація в енергетиці зараз є стабільною, хоча ворог не припиняє щоденних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та кожен удар не сприяє стійкості енергосистеми.

Лише за минулу добу ми маємо відновлене електропостачання 6500 побутових споживачів. Це значний обсяг, і варто зазначити, що енергетики, попри тривоги і постійні ризики, виїжджають, відновлюють електропостачання, заживлюють споживачів. Микола Колісник Заступник Міністра енергетики України

Як атомна енергетика врятує Україну від блекаутів взимку

Для проходження осінньо-зимового періоду в умовах розв'язаної Росією зими Україна наразі покладається переважно на власні АЕС.

Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці, — заявив глава Міненерго Герман Галущенко.

Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.