В Україні проходить масштабна ремонтна кампанія для стабілізації роботи енергосистеми

Наразі триває найбільша ремонтна кампанія за часів незалежності України з метою стабілізації роботи енергосистеми та підготовки до опалювального періоду. Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.
Головні тези:
- Україна проводить найбільшу ремонтну кампанію для стабілізації роботи енергосистеми за часів незалежності.
- Залучено комплекс заходів для максимальної готовності до опалювального сезону, включно з підготовкою атомних генеруючих об'єктів.
- Енергетики ведуть боротьбу з щоденними атаками на енергоінфраструктуру, відновлюючи пошкоджене електропостачання для споживачів.
- Україна покладається на атомну енергетику для забезпечення надійного електропостачання в умовах розв'язаної Росією зими.
- Планується завершення будівництва двох атомних блоків Хмельницької АЕС за підтримки західних партнерів.
Україна масштабно готується до опалювального сезону
Також Колісник зазначив, що з метою стабілізації роботи енергосистеми здійснено всі належні заходи. Для прикладу, з випередженням графіків виконано всі технічні заходи з підготовки функціонування об'єктів атомної генерації.
Це додає потужності й можливості покривати збільшений попит на електричну енергію.
Впроваджуються заходи з підготовки до ОЗП об'єктів критичної інфраструктури, щоб за різних сценаріїв можна було оперативно на них реагувати. Зокрема йдеться про встановлення резервних типів живлення для об'єктів критичної інфраструктури.
Ситуація в енергетиці зараз є стабільною, хоча ворог не припиняє щоденних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та кожен удар не сприяє стійкості енергосистеми.
Як атомна енергетика врятує Україну від блекаутів взимку
Для проходження осінньо-зимового періоду в умовах розв'язаної Росією зими Україна наразі покладається переважно на власні АЕС.
Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці, — заявив глава Міненерго Герман Галущенко.
Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.
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