В Украине проходит масштабная ремонтная кампания по стабилизации работы энергосистемы

В настоящее время продолжается крупнейшая ремонтная кампания во времена независимости Украины с целью стабилизации работы энергосистемы и подготовки к отопительному периоду. Об этом в эфире национального марафона "Единые новости" сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.
Главные тезисы
- Украина проводит крупнейшую ремонтную кампанию по стабилизации работы энергосистемы в связи с готовностью к отопительному периоду.
- Энергетики борются с ежедневными атаками на энергоинфраструктуру, восстанавливая электроснабжение для потребителей.
- Важное значение для Украины имеет атомная энергетика, которая обеспечивает надежное электроснабжение в условиях зимы.
- Планируется завершение строительства двух атомных блоков Хмельницкой АЭС при поддержке западных партнеров.
- Системный мониторинг и предпринимаемые меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы и готовность к различным сценариям.
Украина масштабно готовится к отопительному сезону
Также Колесник отметил, что с целью стабилизации работы энергосистемы предприняты все надлежащие меры. Например, с опережением графиков выполнены все технические мероприятия по подготовке функционирования объектов атомной генерации.
Это придает мощности и возможности покрывать возросший спрос на электрическую энергию.
Внедряются мероприятия по подготовке к ОЗУ объектов критической инфраструктуры, чтобы при разных сценариях можно было оперативно на них реагировать. В частности, речь идет об установке резервных типов питания для объектов критической инфраструктуры.
Ситуация в энергетике сейчас стабильна, хотя враг не прекращает ежедневных атак на объекты энергетической инфраструктуры и каждый удар не способствует устойчивости энергосистемы.
Как атомная энергетика спасет Украину от блэкаутов зимой
Для прохождения осенне-зимнего периода в условиях развязанной Россией зимы Украина в настоящее время возлагается преимущественно на собственные АЭС.
Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике, — заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.
При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.
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