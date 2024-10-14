В Украине проходит масштабная ремонтная кампания по стабилизации работы энергосистемы
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине проходит масштабная ремонтная кампания по стабилизации работы энергосистемы

Министерство энергетики Украины
Энергосистема
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В настоящее время продолжается крупнейшая ремонтная кампания во времена независимости Украины с целью стабилизации работы энергосистемы и подготовки к отопительному периоду. Об этом в эфире национального марафона "Единые новости" сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.

Главные тезисы

  • Украина проводит крупнейшую ремонтную кампанию по стабилизации работы энергосистемы в связи с готовностью к отопительному периоду.
  • Энергетики борются с ежедневными атаками на энергоинфраструктуру, восстанавливая электроснабжение для потребителей.
  • Важное значение для Украины имеет атомная энергетика, которая обеспечивает надежное электроснабжение в условиях зимы.
  • Планируется завершение строительства двух атомных блоков Хмельницкой АЭС при поддержке западных партнеров.
  • Системный мониторинг и предпринимаемые меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы и готовность к различным сценариям.

Украина масштабно готовится к отопительному сезону

У нас есть тот комплекс мер, который определен Правительством. И с нашей стороны осуществляется системный мониторинг выполнения этих мер как компаниями, так и местными администрациями для максимальной готовности к отопительному сезону.

Также Колесник отметил, что с целью стабилизации работы энергосистемы предприняты все надлежащие меры. Например, с опережением графиков выполнены все технические мероприятия по подготовке функционирования объектов атомной генерации.

Это придает мощности и возможности покрывать возросший спрос на электрическую энергию.

Внедряются мероприятия по подготовке к ОЗУ объектов критической инфраструктуры, чтобы при разных сценариях можно было оперативно на них реагировать. В частности, речь идет об установке резервных типов питания для объектов критической инфраструктуры.

Ситуация в энергетике сейчас стабильна, хотя враг не прекращает ежедневных атак на объекты энергетической инфраструктуры и каждый удар не способствует устойчивости энергосистемы.

Только за прошедшие сутки у нас восстановлено электроснабжение 6500 бытовых потребителей. Это значительный объем, и следует отметить, что энергетики, несмотря на тревоги и постоянные риски, выезжают, восстанавливают электроснабжение, заживляют потребителей.

Николай Колесник

Николай Колесник

Заместитель Министра энергетики Украины

Как атомная энергетика спасет Украину от блэкаутов зимой

Для прохождения осенне-зимнего периода в условиях развязанной Россией зимы Украина в настоящее время возлагается преимущественно на собственные АЭС.

Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике, — заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.

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