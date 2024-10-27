Армія РФ обстріляла енергообʼєкти у 5 областях України — що відомо

Через російські атаки по Україні п'ять областей частково залишилися без електропостачання. Зокрема йдеться про понад 500 населених пунктів.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла енергооб’єкти у 5 областях України, внаслідок чого понад 500 населених пунктів залишилися без електрики.
- Внаслідок обстрілів і бойових дій знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.
- Повітряні сили України відбили атаку РФ за допомогою зенітних ракетних військ, авіації, РЕБ та мобільних вогневих груп.
- На 27 жовтня підтверджено збиття 41 ворожого безпілотника в декількох областях України.
- Енергетичні об’єкти в разі атак відновлюють живлення за резервними схемами для мінімізації наслідків для населення.
У 5 областях України частково немає світла через обстріли РФ
Як повідомляє Міненерго, за останню добу внаслідок обстрілів і бойових дій знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.
Станом на ранок 27 жовтня залишається без електрики 528 населених пунктів, частково або повністю.
Зокрема проблеми з електропостачанням в таких областях:
Хмельницька область: під час повітряної тривоги на одній із підстанцій сталося відключення, яке призвело до знеструмлення кількох підстанцій, побутових і промислових споживачів. Виявлено займання, яке ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою.
Дніпропетровська область: після обстрілу території підстанції відбулося аварійне вимкнення, що залишило без світла побутових споживачів та водоканал. Живлення відновлено.
Донецька область: внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, що спричинило знеструмлення підстанції та побутових споживачів.
Сумська область: через атаку дронів під час повітряної тривоги було знеструмлено підстанції, енергетичні об’єкти та місцеві підприємства. Живлення відновлено.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомляють військові, у ніч на 27 жовтня окупанти РФ атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.
Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.
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