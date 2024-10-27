Армія РФ обстріляла енергообʼєкти у 5 областях України — що відомо

Через російські атаки по Україні п'ять областей частково залишилися без електропостачання. Зокрема йдеться про понад 500 населених пунктів.

У 5 областях України частково немає світла через обстріли РФ

Як повідомляє Міненерго, за останню добу внаслідок обстрілів і бойових дій знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Станом на ранок 27 жовтня залишається без електрики 528 населених пунктів, частково або повністю.

Зокрема проблеми з електропостачанням в таких областях:

Хмельницька область: під час повітряної тривоги на одній із підстанцій сталося відключення, яке призвело до знеструмлення кількох підстанцій, побутових і промислових споживачів. Виявлено займання, яке ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою.

Дніпропетровська область: після обстрілу території підстанції відбулося аварійне вимкнення, що залишило без світла побутових споживачів та водоканал. Живлення відновлено.

Донецька область: внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, що спричинило знеструмлення підстанції та побутових споживачів.

Сумська область: через атаку дронів під час повітряної тривоги було знеструмлено підстанції, енергетичні об’єкти та місцеві підприємства. Живлення відновлено.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомляють військові, у ніч на 27 жовтня окупанти РФ атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.