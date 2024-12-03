Армія РФ атакувала енергообʼєкти на Рівненщині та в Тернополі

Російські військові 3 грудня дронами завдали ударів по енергооб'єкту в Рівненській області. Також вони атакували енергетику в Тернополі.

Що відомо про атаку РФ на Рівненську область

Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, ціллю атаки РФ став об'єкт енергетичної інфраструктури.

Глава ОВА додав, що на місці працюють "усі відповідні служби".

За попередніми даними, під час російського повітряного удару — обійшлося без травмованих та поранених.

Росія також атакувала Тернопіль

Як зазначив Тернопільський міський голова Сергій Надала, російський БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики.

Мер зазначив, що співробітники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків російської атаки.

Разом з тим він закликав місцевих мешканців зробити запаси води, позаяк через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.

Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони" — додав міський голова. Поширити