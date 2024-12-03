Армія РФ атакувала енергообʼєкти на Рівненщині та в Тернополі

Російські військові 3 грудня дронами завдали ударів по енергооб'єкту в Рівненській області. Також вони атакували енергетику в Тернополі.
Головні тези:
- Російські військові атакували енергетичну інфраструктуру на Рівненщині та в Тернополі.
- У результаті атаки РФ відбулися пригоди з водопостачанням та електроенергією у містах.
- Місцеві екстрені служби та енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
- Мешканцям Тернополя рекомендується робити запаси води та бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням.
- У зв'язку з атакою РФ зруйновані енергетичні об'єкти потребують відновлення для нормалізації ситуації.
Що відомо про атаку РФ на Рівненську область
Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, ціллю атаки РФ став об'єкт енергетичної інфраструктури.
Глава ОВА додав, що на місці працюють "усі відповідні служби".
За попередніми даними, під час російського повітряного удару — обійшлося без травмованих та поранених.
Росія також атакувала Тернопіль
Як зазначив Тернопільський міський голова Сергій Надала, російський БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики.
Мер зазначив, що співробітники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків російської атаки.
Разом з тим він закликав місцевих мешканців зробити запаси води, позаяк через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада, під час масованої атаки із застосуванням дронів-камікадзе у Тернополі прогриміли вибухи. Після цього місто частково було знеструмлене, також були перебої з водопостачанням. Тоді через удар РФ "Шахедами" була пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль.
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