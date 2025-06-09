Росія завдала масованих ударів шахедами і ракетами по Рівному і Дубну

У ніч проти 9 червня Росія провела наймасштабнішу з 2022 року атаку по Рівненській області. Окупанти завдали ударів десятками ракет і дронів.

Рівне і Дубно були під атакою дронів і ракет РФ

За словами міського голови Рівного Олександра Третяка, цієї ночі область атакували десятки "шахедів" і ракети.

Наймасштабніша атака на Рівненщину Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки "шахедів" і ракети атакували наш регіон. Дякуємо Богу за кожне врятоване життя. Дякуємо героям з ППО та мобільним вогневим групам — ви тримали небо, коли земля здригалася. Ваша мужність — щит для мільйонів. Попри все — тримаємо стрій! Дубно, як ви? Ви взяли на себе левову частку цього удару. Сил вам і витримки. Ми разом. Кремлівський карлик б'ється в істериці, бо відчуває безсилля. Нас не зламати. Тримаймо стрій. Поширити

Під час повітряного удару РФ була поранена одна цивільна людина. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. Більше інформації про наслідки нічної атаки — згодом.

Також Олександр Коваль зауважив, що на місці працюють представники Сил оборони та інших служб.

Моніторингові канали уточнюють, що це була наймасовіша атака на Рівненську область за час війни.

Метою був один із аеродромів

Загалом по Україні зафіксовано запуск близько 10 крилатих ракет з бортів Ту-95МС та ймовірно двох ракет типу "Кинджал". Є пошкодження цивільної інфраструктури у кількох областях.