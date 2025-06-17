Росія завдала масованого удару по Києву — понад 10 загиблих, багато поранених

У Києві 27 локацій перебували цієї ночі під російською атакою. Загинуло 14 людей, майже 100 поранено. У столиці продовжуються пошуково-рятувальні роботи на завалах будинків.
Головні тези:
- У результаті масованого удару Росії по Києву загинуло понад 10 осіб, а 99 отримали поранення.
- Пошуково-рятувальні роботи наразі продовжуються у столиці, де невідомо доля щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців.
- Російська армія використала понад 175 безпілотників та понад 14 ракет під час атаки на Київ.
Росія вбила 14 людей у Києві
У Києві внаслідок комбінованої російської атаки постраждали 99 людей, із них 59 - госпіталізовані. Про це заявило Міністерство охорони здоров’я.
За словами міністра внутрішніх справ Ігор Клименка 27 локацій у різних районах столиці опинилися вночі 17 червня під ворожим вогнем.
Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.
Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя, зазначив міністр.
У Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загинули 14 людей, заявив Кличко.
У Соломʼянському і Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки росіян на столицю. У Солом'янському районі — школа № 67 (вул. Академіка Шалімова, 9а), у Дарницькому РДА — (вул. О.Кошиця, 11).
За інформацією КМВА, під час атаки на Київ російська армія застосувала 175 безпілотників та понад 14 ракет.
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