Росія завдала масованого удару по Києву — понад 10 загиблих, багато поранених

У Києві 27 локацій перебували цієї ночі під російською атакою. Загинуло 14 людей, майже 100 поранено. У столиці продовжуються пошуково-рятувальні роботи на завалах будинків.

Росія вбила 14 людей у Києві

У Києві внаслідок комбінованої російської атаки постраждали 99 людей, із них 59 - госпіталізовані. Про це заявило Міністерство охорони здоров’я.

За словами міністра внутрішніх справ Ігор Клименка 27 локацій у різних районах столиці опинилися вночі 17 червня під ворожим вогнем.

Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві

Загинуло 14 осіб. Поширити

Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя, зазначив міністр.

У Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загинули 14 людей, заявив Кличко.

У Соломʼянському і Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки росіян на столицю. У Солом'янському районі — школа № 67 (вул. Академіка Шалімова, 9а), у Дарницькому РДА — (вул. О.Кошиця, 11).

За інформацією КМВА, під час атаки на Київ російська армія застосувала 175 безпілотників та понад 14 ракет.

Київ після атаки РФ