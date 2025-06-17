Россия нанесла массированный удар по Киеву — более 10 погибших, много раненых

В Киеве 27 локаций находились в эту ночь под российской атакой. Погибли 14 человек, 99 ранены. В столице продолжаются поисково-спасательные работы на завалах домов.
Главные тезисы
- В результате атаки России на Киев погибли более 10 человек, 99 человек получили ранения.
- Поисково-спасательные работы продолжаются в столице, где есть информация о пропавших без вести жителях.
- Российская армия использовала более 175 беспилотников и 14 ракет во время атаки на Киев.
Россия убила 14 человек в Киеве
В Киеве в результате комбинированной российской атаки пострадали 99 человек, из них 59 – госпитализированы. Об этом заявило Министерство здравоохранения.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, 27 локаций в разных районах столицы оказались ночью 17 июня под вражеским огнем.
В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.
Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизнь, отметил министр.
В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибли 14 человек, заявил Кличко.
В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки россиян на столицу. В Соломенском районе — школа № 67 (ул. Академика Шалимова, 9а), в Дарницком РГА — (ул. А.Кошица, 11).
По информации КМВА, во время атаки на Киев российская армия применила 175 беспилотников и более 14 ракет.
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