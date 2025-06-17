Россия нанесла массированный удар по Киеву — более 10 погибших, много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла массированный удар по Киеву — более 10 погибших, много раненых

ДСНС Украины
Киев
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В Киеве 27 локаций находились в эту ночь под российской атакой. Погибли 14 человек, 99 ранены. В столице продолжаются поисково-спасательные работы на завалах домов.

Главные тезисы

  • В результате атаки России на Киев погибли более 10 человек, 99 человек получили ранения.
  • Поисково-спасательные работы продолжаются в столице, где есть информация о пропавших без вести жителях.
  • Российская армия использовала более 175 беспилотников и 14 ракет во время атаки на Киев.

Россия убила 14 человек в Киеве

В Киеве в результате комбинированной российской атаки пострадали 99 человек, из них 59 – госпитализированы. Об этом заявило Министерство здравоохранения.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, 27 локаций в разных районах столицы оказались ночью 17 июня под вражеским огнем.

В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Поисково-спасательные работы в Киеве

Погибли 14 человек.

Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизнь, отметил министр.

В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибли 14 человек, заявил Кличко.

В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки россиян на столицу. В Соломенском районе — школа № 67 (ул. Академика Шалимова, 9а), в Дарницком РГА — (ул. А.Кошица, 11).

По информации КМВА, во время атаки на Киев российская армия применила 175 беспилотников и более 14 ракет.

Киев после атаки РФ

Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести обитателях дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь.

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