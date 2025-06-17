Россия нанесла массированный удар по Киеву — более 10 погибших, много раненых

В Киеве 27 локаций находились в эту ночь под российской атакой. Погибли 14 человек, 99 ранены. В столице продолжаются поисково-спасательные работы на завалах домов.

Россия убила 14 человек в Киеве

В Киеве в результате комбинированной российской атаки пострадали 99 человек, из них 59 – госпитализированы. Об этом заявило Министерство здравоохранения.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, 27 локаций в разных районах столицы оказались ночью 17 июня под вражеским огнем.

В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Поисково-спасательные работы в Киеве

Погибли 14 человек. Поделиться

Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизнь, отметил министр.

В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибли 14 человек, заявил Кличко.

В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки россиян на столицу. В Соломенском районе — школа № 67 (ул. Академика Шалимова, 9а), в Дарницком РГА — (ул. А.Кошица, 11).

По информации КМВА, во время атаки на Киев российская армия применила 175 беспилотников и более 14 ракет.

Киев после атаки РФ