Комбинированный удар РФ по Киеву — количество погибших и раненых возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Комбинированный удар РФ по Киеву — количество погибших и раненых возросло

Виталий Кличко
Киев
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Из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли тело мужчины. Таким образом, количество погибших в Киеве возросло до 15. Раненых — 114 человек.

Главные тезисы

  • Число погибших в Киеве достигло 15 человек после атаки РФ, количество раненых увеличилось до 114.
  • Мэр Кличко сообщил о трех погибших в Дарницком районе в результате российской атаки.
  • 18 июня объявлен Днем траура в Киеве в память о жертвах массированной атаки, проводятся мероприятия по чествованию погибших.

В Киеве пострадали 114 человек в результате удара РФ

По состоянию на 10:36 к медикам после массированной атаки РФ в Киеве обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы.

Также известно уже о 15 погибших из-за террористического акта России.

В Дарницком районе Киева в результате комбинированной российской атаки погибли три человека. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Трое погибших в настоящее время в Дарницком районе. Всего к медикам после массированной атаки врага обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Кличко отметил, что на столичных Нивках находят части кассетных боеприпасов, которыми были заведомо заряжены российские ракеты.

Очередное свидетельство геноцида, который делает Россия против украинцев.

Киев после атаки РФ

Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 18 июня в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Разбор завалов в столице продолжается. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе.

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