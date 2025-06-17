"Дроны окружали Киев". В Воздушных силах раскрыли особенности новой тактики РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Дроны окружали Киев". В Воздушных силах раскрыли особенности новой тактики РФ

Киев
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Во время массированной атаки на Киев ночью 17 июня российские оккупанты запускали ударные дроны по разным направлениям, чтобы окружить столицу, а крылатая ракета Х-101 попала в многоэтажку, повлекшие значительные разрушения и гибель гражданских.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты использовали дроны и крылатые ракеты для окружения и атаки Киева, приводя к значительным разрушениям и гибели гражданских.
  • Новая тактика ракетно-дроновых ударов свидетельствует о террористическом характере обстрелов и оказала один из самых массированных ударов по Украине.
  • Воздушные силы раскрыли детали новой тактики воздушных атак, включая использование 440 ударных беспилотников, ракеты Х-101 и другие оружейные системы.

Россия использует новую тактику ракетно-дроновых ударов

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

По его словам, среди 440 ударных беспилотников, которые россияне направили этой ночью на территорию Украины, было около 280 "шахедов".

Дроны разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные — с восточного и западного направления, атакуя Киев в разных районах.

Также Игнат рассказал, что оккупанты за ночь также выпустили 16 крылатых ракет Х-101, из которых 15 были сбиты, а одна попала в жилой дом.

Две ракеты Х-47м2 "Кинжал" не достигли целей. Кроме того, враг применил ракеты "Калибр" на Запорожском направлении, которые не удалось сбить.

Поисково-спасательные работы в Киеве

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что в столице были найдены фрагменты кассетных боеприпасов, которые имеют много впечатляющих элементов и используются для максимального поражения людей. Это свидетельствует о террористическом характере обстрелов.

Это один из самых массированных ударов по Украине — ред. Потому что Киев переживал более страшные варианты, когда летели десятки баллистических ракет по столице. Когда враг обстреливал Х-101 и там "Кинжалы", кажется была и баллистика, когда "прилет" был по больнице "Охматдет" и т.д. То есть были ужасающие моменты в истории нашей столицы и других городов. Харьков, Днепр, Сумы и т.д.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ

Х-101 — это стратегическая крылатая ракета "воздух — земля", которую россияне выпускают из бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Поисково-спасательные работы в Киеве

По состоянию на 15.30 известно о 139 пострадавших в Киеве в результате атаки РФ. Только что из-под завалов дома в Святошинском районе деблокировали тела 5 человек.

Спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются.

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