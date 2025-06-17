В России придумали циничную причину обстрела многоэтажек в Киеве

Министерство обороны страны-агрессорки в очередной раз "пробило дно" выдумками относительно жестоких ударов по домам и инфраструктуре Киева.

В России цинично отчитались о мифическом уничтожении военно-промышленных объектов в Киеве

Министерство обороны России заявило, что якобы целило ракетами и дронами по объектам ВПК Украины.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье.

оккупанты цинично похвастались, что якобы достигли своих целей.

Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. Поделиться

На самом деле, Россия целенаправленно ударила по жилым домам Киева ракетами и дронами, усилив боевые части запрещенными кассетными боеприпасами.

На данный момент времени в Киеве из-за российских атак в ночь на 17 июня погибли 14 гражданских, ранены 114. Продолжаются спасательно-поисковые работы.