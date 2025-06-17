В России придумали циничную причину обстрела многоэтажек в Киеве

Министерство обороны страны-агрессорки в очередной раз "пробило дно" выдумками относительно жестоких ударов по домам и инфраструктуре Киева.
Главные тезисы
- Министерство обороны России распространяет мифы о целях обстрела Киева, утверждая о поражении военно-промышленных объектов.
- Фактически Россия нанесла удары по жилым домам в Киеве, приводя к смерти мирного населения и разрушениям инфраструктуры.
В России цинично отчитались о мифическом уничтожении военно-промышленных объектов в Киеве
Министерство обороны России заявило, что якобы целило ракетами и дронами по объектам ВПК Украины.
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье.
оккупанты цинично похвастались, что якобы достигли своих целей.
На самом деле, Россия целенаправленно ударила по жилым домам Киева ракетами и дронами, усилив боевые части запрещенными кассетными боеприпасами.
На данный момент времени в Киеве из-за российских атак в ночь на 17 июня погибли 14 гражданских, ранены 114. Продолжаются спасательно-поисковые работы.
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