У Росії вигадали цинічну причину обстрілу багатоповерхівок у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

У Росії вигадали цинічну причину обстрілу багатоповерхівок у Києві

Київ
Джерело:  online.ua

Міністерство оборони країни-агресорки вчергове “пробило дно” вигадками щодо жорстоких ударів по будинках та інфраструктурі Києва.

Головні тези:

  • Міністерство оборони Росії вигадало міфічне знищення військово-промислових об`єктів у Києві як підсумок цинічних обстрілів.
  • Удари Росії по житловим будинкам Києва призвели до смерті 14 цивільних та поранення 114 осіб.

У Росії цинічно відзвітували про міфічне знищення військово-промислових обєктів у Києві

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито цілило ракетами і дронами по об’єктах ВПК України.

Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України в Київській області та Запоріжжі.

Окупанти цинічно похизувалися, що буцімто досягли своїх цілей.

Мета ударів досягнута. Усі призначені об'єкти вражені.

Насправді Росія цілеспрямовано ударила по житлових будинках Києва ракетами і дронами, посиливши бойові частини забороненими касетними боєприпасами.

На цей момент часу у Києві через російські атаки у ніч проти 17 червня загинуло 14 цивільних, поранено 114. Продовжуються рятувально-пошукові роботи.

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