У Росії вигадали цинічну причину обстрілу багатоповерхівок у Києві

Міністерство оборони країни-агресорки вчергове “пробило дно” вигадками щодо жорстоких ударів по будинках та інфраструктурі Києва.

У Росії цинічно відзвітували про міфічне знищення військово-промислових обєктів у Києві

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито цілило ракетами і дронами по об’єктах ВПК України.

Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України в Київській області та Запоріжжі.

Окупанти цинічно похизувалися, що буцімто досягли своїх цілей.

Мета ударів досягнута. Усі призначені об'єкти вражені. Поширити

Насправді Росія цілеспрямовано ударила по житлових будинках Києва ракетами і дронами, посиливши бойові частини забороненими касетними боєприпасами.

На цей момент часу у Києві через російські атаки у ніч проти 17 червня загинуло 14 цивільних, поранено 114. Продовжуються рятувально-пошукові роботи.