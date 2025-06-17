У Росії вигадали цинічну причину обстрілу багатоповерхівок у Києві

Міністерство оборони країни-агресорки вчергове “пробило дно” вигадками щодо жорстоких ударів по будинках та інфраструктурі Києва.
Головні тези:
- Міністерство оборони Росії вигадало міфічне знищення військово-промислових об`єктів у Києві як підсумок цинічних обстрілів.
- Удари Росії по житловим будинкам Києва призвели до смерті 14 цивільних та поранення 114 осіб.
У Росії цинічно відзвітували про міфічне знищення військово-промислових обєктів у Києві
Міністерство оборони Росії заявило, що нібито цілило ракетами і дронами по об’єктах ВПК України.
Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України в Київській області та Запоріжжі.
Окупанти цинічно похизувалися, що буцімто досягли своїх цілей.
Насправді Росія цілеспрямовано ударила по житлових будинках Києва ракетами і дронами, посиливши бойові частини забороненими касетними боєприпасами.
На цей момент часу у Києві через російські атаки у ніч проти 17 червня загинуло 14 цивільних, поранено 114. Продовжуються рятувально-пошукові роботи.
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