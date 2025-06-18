Удар России по Киеву — возросло число погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по Киеву — возросло число погибших

ДСНС Украины
Что известно о последствиях удара РФ по Киеву
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По состоянию на 07.00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома в Киеве деблокированы тела еще 6 погибших. Согласно последним данным, количество жертв масштабной российской атаки возросло до 22.

Главные тезисы

  • Спасатели до сих пор работают над деблокацией тел из-под завалов девятиэтажного дома в Киеве.
  • Поисковые работы также продолжаются.

Что известно о последствиях удара РФ по Киеву

Как сообщает ГСЧС Украины, в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.

По состоянию на 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших, — сказано в сообщении.

Что важно понимать, в целом по указанному адресу изъяты тела 17 человек.

Спасатели продолжают поисковые работы.

Всего в столице погибли 22 человека и 134 человека пострадали, — сообщила ГСЧС.

Как уже упоминалось ранее, ночью 17 июня Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине.

Одна из вражеских ракет попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего был разрушен целый подъезд.

Кроме того, под удары России попали Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что силы ПВО смогли обезвредить 428 дронов и ракет из 472, выпущенных РФ по Украине.

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