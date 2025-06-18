Удар России по Киеву — возросло число погибших

По состоянию на 07.00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома в Киеве деблокированы тела еще 6 погибших. Согласно последним данным, количество жертв масштабной российской атаки возросло до 22.
Главные тезисы
- Спасатели до сих пор работают над деблокацией тел из-под завалов девятиэтажного дома в Киеве.
- Поисковые работы также продолжаются.
Что известно о последствиях удара РФ по Киеву
Как сообщает ГСЧС Украины, в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.
Что важно понимать, в целом по указанному адресу изъяты тела 17 человек.
Спасатели продолжают поисковые работы.
Как уже упоминалось ранее, ночью 17 июня Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине.
Одна из вражеских ракет попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего был разрушен целый подъезд.
Кроме того, под удары России попали Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что силы ПВО смогли обезвредить 428 дронов и ракет из 472, выпущенных РФ по Украине.
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