Корректировал удары РФ по Киевщине — правоохранители задержали агента ГРУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента центра спецназначения «Сенеж» российской военной разведки (более известной как ГРУ).

Правоохранители задержали агента ГРУ в Киевской области

По материалам дела, злоумышленник приводил ракетно-дроновые атаки РФ по столичному региону.

Как установило расследование, агентом оказался 44-летний киевлянин. В поле зрения российского ГРУ он попал во время эфира чат-рулетки, где высказывал пророссийскую позицию.

После вербовки фигурант начал отслеживать локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть вовлечены в производство военного снаряжения для Сил обороны.

Для сбора данных он расспрашивал "нужную" информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, а затем прибывал по адресам потенциальных целей для разведки. Поделиться

Одновременно предатель шпионил по маршрутам движения и боевым позициям мобильных огневых групп во время воздушных тревог. Такие сведения враг планировал использовать для подготовки обстрелов столичного региона "в обход" украинского ПВО.

Служба безопасности задокументировала каждый шаг агента с начала его разведактивности и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских предприятий.

На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. В его доме обнаружены два телефона с агентурным «отчетом», в который он вносил фото украинских объектов с привязкой к гугл-картам.