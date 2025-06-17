Коригував удари РФ по Київщині — правоохоронці затримали агента ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

Правоохоронці затримали агента ГРУ на Київщині

За матеріалами справи, зловмисник наводив ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону.

Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. У поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.

Після вербування фігурант почав відстежувати локації місцевих підприємств, які, на його думку, могли бути залучені у виробництві військового спорядження для Сил оборони.

Для збору даних він розпитував «потрібну» інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, а потім прибував за адресами потенційних цілей для дорозвідки. Поширити

Одночасно зрадник шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог. Такі відомості ворог планував використати для підготовки обстрілів столичного регіону «в обхід» української ППО.

Служба безпеки задокументувала кожен крок агента від початку його розвідактивності та вжила комплексних заходів для убезпечення українських підприємств.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. В його оселі виявлено два телефони з агентурним «звітом», до якого він вносив фото українських об’єктів з прив’язкою до гугл-карт.