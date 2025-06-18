Украинские воины поразили 28 районов сосредоточения армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составили:

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг привлек для поражения 3600 дронов-камикадзе и произвел 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 — из реактивных систем залпового огня.