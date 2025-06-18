Украинские воины поразили 28 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 17 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1211 день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений.
Потера армии РФ по состоянию на 18 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1007160 (+1040) человек,
танков — 10947 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 22845 (+31) ед,
артиллерийских систем — 29265 (+37) ед,
РСЗО — 1420 (+1) ед,
средства ПВО — 1187 (+0) ед,
самолетов — 416 (+0) ед,
вертолетов — 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 41165 (+184),
крылатые ракеты — 3369 (+23),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 52312 (+137) ед,
специальная техника — 3916 (+0)
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг привлек для поражения 3600 дронов-камикадзе и произвел 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 — из реактивных систем залпового огня.
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