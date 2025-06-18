Украинские воины поразили 28 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 28 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потера армии РФ по состоянию на 18 июня 2025 года
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Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 17 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1211 день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Потера армии РФ по состоянию на 18 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1007160 (+1040) человек,

  • танков — 10947 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 22845 (+31) ед,

  • артиллерийских систем — 29265 (+37) ед,

  • РСЗО — 1420 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1187 (+0) ед,

  • самолетов — 416 (+0) ед,

  • вертолетов — 337 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41165 (+184),

  • крылатые ракеты — 3369 (+23),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52312 (+137) ед,

  • специальная техника — 3916 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг привлек для поражения 3600 дронов-камикадзе и произвел 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 — из реактивных систем залпового огня.

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