Удар Росії по Києву — США вперше відреагували
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по Києву — США вперше відреагували

Держдеп США
Як США відреагували на нову смертельну атаку РФ

Державний департамент США публічно засудив масований російський удар по Києву в ніч на 17 червня, внаслідок якого, згідно з останніми даними, загинули 22 людини.

Головні тези:

  • Американська влада підтвердила смерть громадянина США внаслідок атаки Росії.
  • Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 22 осіб.

Як США відреагували на нову смертельну атаку РФ

З заявою з цього приводу виступила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Вона офіційно підтвердила, що команда президента США була поінформована про атаку Росії та її наслідки.

Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих. Нещодавно президент чітко висловився з приводу ударів по цивільних районах, — заявила Теммі Брюс.

Окрім того, спікерка підтвердила інформацію про те, що під час атаки у столиці України загинув громадянин США.

Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні і готові надати всю можливу консульську допомогу. З поваги до родини в цей жахливий час ми не можемо надати жодної додаткової інформації з цього питання, — наголосила представниця Держдепу США.

Що важливо розуміти, згідно з останніми даними, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 22, ще близько 134 цивільних постраждали.

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