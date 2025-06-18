Удар Росії по Києву — США вперше відреагували

Державний департамент США публічно засудив масований російський удар по Києву в ніч на 17 червня, внаслідок якого, згідно з останніми даними, загинули 22 людини.
Головні тези:
- Американська влада підтвердила смерть громадянина США внаслідок атаки Росії.
- Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 22 осіб.
Як США відреагували на нову смертельну атаку РФ
З заявою з цього приводу виступила речниця Держдепу Теммі Брюс.
Вона офіційно підтвердила, що команда президента США була поінформована про атаку Росії та її наслідки.
Окрім того, спікерка підтвердила інформацію про те, що під час атаки у столиці України загинув громадянин США.
Що важливо розуміти, згідно з останніми даними, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 22, ще близько 134 цивільних постраждали.
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