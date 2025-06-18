Удар Росії по Києву — США вперше відреагували

Державний департамент США публічно засудив масований російський удар по Києву в ніч на 17 червня, внаслідок якого, згідно з останніми даними, загинули 22 людини.

Як США відреагували на нову смертельну атаку РФ

З заявою з цього приводу виступила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Вона офіційно підтвердила, що команда президента США була поінформована про атаку Росії та її наслідки.

Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих. Нещодавно президент чітко висловився з приводу ударів по цивільних районах, — заявила Теммі Брюс. Поширити

Окрім того, спікерка підтвердила інформацію про те, що під час атаки у столиці України загинув громадянин США.

Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні і готові надати всю можливу консульську допомогу. З поваги до родини в цей жахливий час ми не можемо надати жодної додаткової інформації з цього питання, — наголосила представниця Держдепу США. Поширити

Що важливо розуміти, згідно з останніми даними, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 22, ще близько 134 цивільних постраждали.