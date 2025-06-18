G7 не ухвалила заяву щодо України. ЗМІ дізналися причину

Журналісти звертають увагу на те, що саміт "Великої сімки" (G7) завершився без спільної заяви щодо загарбницької війни Росії проти Україні. Згідно з даними ЗМІ, це сталося через позицію американського лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Лідер Канади планує опублікувати окрему заяву з закликом до посилення санкцій проти Росії.
- Дональд Трамп виявив інтерес до ідеї посилення тиску на РФ, але не дав жодних конкретних обіцянок.
Трамп заблокував важливу заяву G7
За словами інсайдерів, Канада, яка у 2025 році головує в “Групі семи”, була змушена відмовитися від планів рішучої заяви щодо України.
Це сталося через те, що очільник Білого дому та члени його команди висловили незгоду з її формулюванням.
На тлі останніх подій лідер Канади Марк Карні має намір окремо опублікувати заяву голови G7, в якій закличе до посилення санкцій проти Росії та підтримає мирні ініціативи під керівництвом США.
Що важливо розуміти, у підсумку було ухвалено 6 окремих заяв, але питання України залишилось без консолідованої позиції.
Європейські союзники України робили все можливе, щоб переконати Дональда Трампа у важливості посилення санкційного тиску на Росію.
Як стверджують інсайдери, президент США виявив інтерес до ідеї посилення тиску, але не дав жодних обіцянок.
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