G7 не ухвалила заяву щодо України. ЗМІ дізналися причину
Категорія
Політика
Дата публікації

G7 не ухвалила заяву щодо України. ЗМІ дізналися причину

Трамп заблокував важливу заяву G7
Джерело:  Reuters

Журналісти звертають увагу на те, що саміт "Великої сімки" (G7) завершився без спільної заяви щодо загарбницької війни Росії проти Україні. Згідно з даними ЗМІ, це сталося через позицію американського лідера Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Лідер Канади планує опублікувати окрему заяву з закликом до посилення санкцій проти Росії.
  • Дональд Трамп виявив інтерес до ідеї посилення тиску на РФ, але не дав жодних конкретних обіцянок.

Трамп заблокував важливу заяву G7

За словами інсайдерів, Канада, яка у 2025 році головує в “Групі семи”, була змушена відмовитися від планів рішучої заяви щодо України.

Це сталося через те, що очільник Білого дому та члени його команди висловили незгоду з її формулюванням.

На тлі останніх подій лідер Канади Марк Карні має намір окремо опублікувати заяву голови G7, в якій закличе до посилення санкцій проти Росії та підтримає мирні ініціативи під керівництвом США.

Що важливо розуміти, у підсумку було ухвалено 6 окремих заяв, але питання України залишилось без консолідованої позиції.

Європейські союзники України робили все можливе, щоб переконати Дональда Трампа у важливості посилення санкційного тиску на Росію.

Як стверджують інсайдери, президент США виявив інтерес до ідеї посилення тиску, але не дав жодних обіцянок.

6 з 7 лідерів G7 були готові підтримати жорстке формулювання щодо Росії, однак США наполягали на пом’якшенні тексту, оскільки боялися негативного впливу на можливі мирні переговори.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Посилення тиску на РФ. Чи змогли лідери G7 переконати Трампа
Трамп не хоче посилювати тиск на РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Києву — США вперше відреагували
Держдеп США
Як США відреагували на нову смертельну атаку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путін не заступився за Іран — дані інсайдерів
Путін зрадив ще одного союзника

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?