G7 не ухвалила заяву щодо України. ЗМІ дізналися причину

Журналісти звертають увагу на те, що саміт "Великої сімки" (G7) завершився без спільної заяви щодо загарбницької війни Росії проти Україні. Згідно з даними ЗМІ, це сталося через позицію американського лідера Дональда Трампа.

Трамп заблокував важливу заяву G7

За словами інсайдерів, Канада, яка у 2025 році головує в “Групі семи”, була змушена відмовитися від планів рішучої заяви щодо України.

Це сталося через те, що очільник Білого дому та члени його команди висловили незгоду з її формулюванням.

На тлі останніх подій лідер Канади Марк Карні має намір окремо опублікувати заяву голови G7, в якій закличе до посилення санкцій проти Росії та підтримає мирні ініціативи під керівництвом США.

Що важливо розуміти, у підсумку було ухвалено 6 окремих заяв, але питання України залишилось без консолідованої позиції.

Європейські союзники України робили все можливе, щоб переконати Дональда Трампа у важливості посилення санкційного тиску на Росію.

Як стверджують інсайдери, президент США виявив інтерес до ідеї посилення тиску, але не дав жодних обіцянок.