По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, требование страна-агрессорки России уничтожить западное оружие, переданное Украине, демонстрирует тотальное игнорирование усилий Штатов по завершению войны.

Украина отвергла новое требование РФ

Как уже упоминалось ранее, недавно заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко выступил с новым циничным требованием.

От имени Кремля он начал настаивать, чтобы Украина уничтожила все оружие, которое ему предоставили западные союзники.

Реагируя на это заявление, спикер украинского МИД пожаловался, что российские чиновники почти каждый день выдвигают новые абсурдные требования.

Полная неадекватность. Москва показывает полное игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны. Георгий Тихий Глава МИД Украины

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Недавно стало известно, что команда американского лидера Дональда Трампа все-таки свернула межведомственную рабочую группу, которая должна была разработать стратегию давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной.

По словам анонимных источников, по состоянию на сегодняшний день глава Белого дома не заинтересован в более жесткой позиции по отношению к Москве.

Учитывая эту позицию президента США, работа группы потеряла смысл.