ГСЧС сообщает о 26 погибших в результате атаки РФ на Киев

По состоянию на 12:00 количество погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе Киева выросло до 19 человек. Таким образом, известно о гибели 26 человек, еще 134 пострадали.
Главные тезисы
- Спасатели постоянно работают на месте трагедии.
- 18 июня в Киеве объявлен День траура в связи с трагедией.
Разбор завалов в Киеве продолжается
ГСЧС Украины обращает внимание на то, что в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.
Около 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших.
Прошел еще час, и после этого ГСЧС сообщила, что из-под завалов дома в Соломенском районе деблокировали тело еще одного погибшего (мужского пола).
Около 11:00 ГСЧС опубликовала новое заявление:
Что важно понимать, спасатели торые сутки без остановок работают на месте трагедии — продолжается разбор завалов и поиск людей.
18 июня в Киеве — День траура.
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