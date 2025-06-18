ГСЧС сообщает о 26 погибших в результате атаки РФ на Киев
Категория
Украина
Дата публикации

ГСЧС сообщает о 26 погибших в результате атаки РФ на Киев

ДСНС Украины
Разбор завалов в Киеве продолжается
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По состоянию на 12:00 количество погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе Киева выросло до 19 человек. Таким образом, известно о гибели 26 человек, еще 134 пострадали.

Главные тезисы

  • Спасатели постоянно работают на месте трагедии.
  • 18 июня в Киеве объявлен День траура в связи с трагедией.

Разбор завалов в Киеве продолжается

ГСЧС Украины обращает внимание на то, что в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.

Около 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших.

Прошел еще час, и после этого ГСЧС сообщила, что из-под завалов дома в Соломенском районе деблокировали тело еще одного погибшего (мужского пола).

Около 11:00 ГСЧС опубликовала новое заявление:

До 19 человек возросло число погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе — из-под завалов деблокировали еще одно тело. Всего в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 26 человека, еще 134 пострадали.

Что важно понимать, спасатели торые сутки без остановок работают на месте трагедии — продолжается разбор завалов и поиск людей.

18 июня в Киеве — День траура.

Вечная память погибшим, искренние соболезнования родным и близким! Быстро выздоровление раненым! Мы склоняем головы, но не ломаемся. Никогда не забудем и не простим! — подчеркнули спасатели.

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