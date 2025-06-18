ГСЧС сообщает о 26 погибших в результате атаки РФ на Киев

По состоянию на 12:00 количество погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе Киева выросло до 19 человек. Таким образом, известно о гибели 26 человек, еще 134 пострадали.

Разбор завалов в Киеве продолжается

ГСЧС Украины обращает внимание на то, что в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.

Около 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших.

Прошел еще час, и после этого ГСЧС сообщила, что из-под завалов дома в Соломенском районе деблокировали тело еще одного погибшего (мужского пола).

Около 11:00 ГСЧС опубликовала новое заявление:

До 19 человек возросло число погибших в результате российского удара по 9-этажке в Соломенском районе — из-под завалов деблокировали еще одно тело. Всего в столице после российской атаки в ночь на 17 июня погибли 26 человека, еще 134 пострадали. Поделиться

Что важно понимать, спасатели торые сутки без остановок работают на месте трагедии — продолжается разбор завалов и поиск людей.

18 июня в Киеве — День траура.