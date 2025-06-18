ДСНС повідомляє про 26 загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

Станом на 12:00 кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці
у Солом'янському районі Києва зросла до 19 осіб. Таким чином наразі відомо про загибель 26 людей, ще 134 постраждали.
Головні тези:
- Рятувальники беззупинно працюють на місці трагедії.
- 18 червня у Києві оголошено День жалоби у зв'язку з трагедією.
Розбір завалів у Києві триває
ДСНС України звертає увагу на те, що в Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.
Близько 07:00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб.
Минула ще година, і після цього ДСНС повідомила, що з-під завалів будинку у Солом’янському районі деблокували тіло ще одної загиблої особи (чоловічої статі).
Близько 11:00 ДСНС опублікувала нову заяву:
Що важливо розуміти, рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії — триває розбір завалів і пошук людей.
18 червня у Києві — День жалоби.
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