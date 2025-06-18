ДСНС повідомляє про 26 загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

у Солом'янському районі Києва зросла до 19 осіб. Таким чином наразі відомо про загибель 26 людей, ще 134 постраждали.

Станом на 12:00 кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці

Розбір завалів у Києві триває

ДСНС України звертає увагу на те, що в Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.

Близько 07:00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб.

Минула ще година, і після цього ДСНС повідомила, що з-під завалів будинку у Солом’янському районі деблокували тіло ще одної загиблої особи (чоловічої статі).

Близько 11:00 ДСНС опублікувала нову заяву:

До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі — з-під завалів деблокували ще одне тіло. Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 26 людини, ще 134 постраждали. Поширити

Що важливо розуміти, рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії — триває розбір завалів і пошук людей.

18 червня у Києві — День жалоби.