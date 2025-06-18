ДСНС повідомляє про 26 загиблих внаслідок атаки РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

ДСНС повідомляє про 26 загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

ДСНС України
Розбір завалів у Києві триває

Станом на 12:00 кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці

 у Солом'янському районі Києва зросла до 19 осіб. Таким чином наразі відомо про загибель 26 людей, ще 134 постраждали.

Головні тези:

  • Рятувальники беззупинно працюють на місці трагедії.
  • 18 червня у Києві оголошено День жалоби у зв'язку з трагедією.

Розбір завалів у Києві триває

ДСНС України звертає увагу на те, що в Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи.

Близько 07:00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб.

Минула ще година, і після цього ДСНС повідомила, що з-під завалів будинку у Солом’янському районі деблокували тіло ще одної загиблої особи (чоловічої статі).

Близько 11:00 ДСНС опублікувала нову заяву:

До 19 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі — з-під завалів деблокували ще одне тіло. Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 26 людини, ще 134 постраждали.

Що важливо розуміти, рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії — триває розбір завалів і пошук людей.

18 червня у Києві — День жалоби.

Вічна памʼять загиблим, щирі співчуття рідним і близьким! Швидкого одужання пораненим! Ми схиляємо голови, але не ламаємося. Ніколи не забудемо і не пробачимо! — наголосили рятувальники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Посилення тиску на РФ. Чи змогли лідери G7 переконати Трампа
Трамп не хоче посилювати тиск на РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Києву — США вперше відреагували
Держдеп США
Як США відреагували на нову смертельну атаку РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?