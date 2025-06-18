Вступление Украины в НАТО. Литва сообщила неутешительные новости

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис публично предупредил, что Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите, который состоится на следующей неделе в Гааге.

НАТО не спешит с приглашением для Украины

По словам главы МИД Литвы, вопрос приглашения Украины присоединиться к НАТО "не стоит на повестке дня".

Никто не выражал никаких надежд, что приглашение будет сделано в Гааге, даже сами украинцы. Нет ожиданий, что будут приняты какие-то прорывные решения ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас перед саммитом в Гааге; это не стоит в повестке дня. Кястутис Будрис Глава МИД Литвы

Он также подчеркнул, что сейчас крайне важно сконцентрироваться на помощи Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев находятся в одном пространстве безопасности.

По словам Будриса, он и власти Литвы будут призывать к усилению роли США в коллективном сдерживании и обороне.