Вступление Украины в НАТО. Литва сообщила неутешительные новости
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление Украины в НАТО. Литва сообщила неутешительные новости

НАТО не спешит с приглашением для Украины
Читати українською
Источник:  LRT

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис публично предупредил, что Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите, который состоится на следующей неделе в Гааге.

Главные тезисы

  • Как утверждает дипломат, вопрос вступления Украины в НАТО не является приоритетным на данный момент.
  • Литва акцентирует внимание на необходимости помощи Украине и призывает к усилению роли США в коллективной защите.

НАТО не спешит с приглашением для Украины

По словам главы МИД Литвы, вопрос приглашения Украины присоединиться к НАТО "не стоит на повестке дня".

Никто не выражал никаких надежд, что приглашение будет сделано в Гааге, даже сами украинцы. Нет ожиданий, что будут приняты какие-то прорывные решения ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас перед саммитом в Гааге; это не стоит в повестке дня.

Кястутис Будрис

Кястутис Будрис

Глава МИД Литвы

Он также подчеркнул, что сейчас крайне важно сконцентрироваться на помощи Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев находятся в одном пространстве безопасности.

По словам Будриса, он и власти Литвы будут призывать к усилению роли США в коллективном сдерживании и обороне.

Важным вопросом в Гааге будет также решение об общем обязательстве стран Альянса увеличить расходы на оборону, поскольку американский президент Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выйдут ли США из НАТО Трамп дал четкий ответ
Мерц рассказал о переговорах с Трампом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония, Латвия и Литва выдвинули требование НАТО и ЕС касательно Украины
Чего добиваются Эстония, Латвия и Литва
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Трамп не встретятся на саммите НАТО — известна причина
Трамп может спровоцировать конфликты на саммите НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?