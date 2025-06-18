Вступление Украины в НАТО. Литва сообщила неутешительные новости

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис публично предупредил, что Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите, который состоится на следующей неделе в Гааге.
Главные тезисы
- Как утверждает дипломат, вопрос вступления Украины в НАТО не является приоритетным на данный момент.
- Литва акцентирует внимание на необходимости помощи Украине и призывает к усилению роли США в коллективной защите.
НАТО не спешит с приглашением для Украины
По словам главы МИД Литвы, вопрос приглашения Украины присоединиться к НАТО "не стоит на повестке дня".
Он также подчеркнул, что сейчас крайне важно сконцентрироваться на помощи Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев находятся в одном пространстве безопасности.
По словам Будриса, он и власти Литвы будут призывать к усилению роли США в коллективном сдерживании и обороне.
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