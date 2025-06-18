Вступ України в НАТО. Литва повідомила невтішні новини
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Вступ України в НАТО. Литва повідомила невтішні новини

НАТО не поспішає з запрошенням для України
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Джерело:  LRT

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс публічно попередив, що Україна не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Головні тези:

  • Як стверджує дипломат, питання вступу України до НАТО не є пріоритетним на даний момент.
  • Литва акцентує увагу на необхідності допомоги Україні та закликає до посилення ролі США в колективному захисті.

НАТО не поспішає з запрошенням для України

За словами глави МЗС Литви, питання запрошення України приєднатися до НАТО "не стоїть на порядку денному".

Ніхто не висловлював жодних сподівань, що запрошення буде зроблено в Гаазі, навіть самі українці. Немає очікувань, що будуть прийняті якісь проривні рішення, ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз, перед самітом у Гаазі; це не стоїть на порядку денному.

Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс

Глава МЗС Литви

Він також наголосив, що наразі вкрай важливо сконцентруватися на допомозі Україні та підкреслити, що країни НАТО і Київ перебувають в одному безпековому просторі.

За словами Будріса, він та влада Литви буде закликати до посилення ролі США у колективному стримуванні та обороні.

Важливим питанням у Гаазі буде також рішення про спільне зобов'язання країн Альянсу збільшити видатки на оборону, оскільки американський президент Дональд Трамп тисне на союзників, щоб вони збільшили видатки на оборону до 5% ВВП.

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