Вступ України в НАТО. Литва повідомила невтішні новини

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс публічно попередив, що Україна не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

НАТО не поспішає з запрошенням для України

За словами глави МЗС Литви, питання запрошення України приєднатися до НАТО "не стоїть на порядку денному".

Ніхто не висловлював жодних сподівань, що запрошення буде зроблено в Гаазі, навіть самі українці. Немає очікувань, що будуть прийняті якісь проривні рішення, ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз, перед самітом у Гаазі; це не стоїть на порядку денному. Кястутіс Будріс Глава МЗС Литви

Він також наголосив, що наразі вкрай важливо сконцентруватися на допомозі Україні та підкреслити, що країни НАТО і Київ перебувають в одному безпековому просторі.

За словами Будріса, він та влада Литви буде закликати до посилення ролі США у колективному стримуванні та обороні.