Вступ України в НАТО. Литва повідомила невтішні новини

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс публічно попередив, що Україна не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.
Головні тези:
- Як стверджує дипломат, питання вступу України до НАТО не є пріоритетним на даний момент.
- Литва акцентує увагу на необхідності допомоги Україні та закликає до посилення ролі США в колективному захисті.
НАТО не поспішає з запрошенням для України
За словами глави МЗС Литви, питання запрошення України приєднатися до НАТО "не стоїть на порядку денному".
Він також наголосив, що наразі вкрай важливо сконцентруватися на допомозі Україні та підкреслити, що країни НАТО і Київ перебувають в одному безпековому просторі.
За словами Будріса, він та влада Литви буде закликати до посилення ролі США у колективному стримуванні та обороні.
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