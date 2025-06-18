За словами спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, вимога країна-агресорки Росії знищити західну зброю, передану Україні, демонструє тотальне ігнорування зусиль Штатів щодо завершення війни.

Україна відкинула нову вимогу РФ

Як уже згадувалося раніше, нещодавно заступник міністра закордонних справ країни-агресора Росії Александр Грушко виступив з новою цинічною вимогою.

Від імені Кремля він почав наполягати, щоб Україна знищила усю зброю, яку їй надали західні союзники.

Реагуючи на цю заяву речник українського МЗС поскаржився, що російські посадовці майже щодня висувають нові абсурдні вимоги.

Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль США, спрямованих на припинення війни. Георгій Тихий Глава МЗС України

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Нещодавно стало відомо, що команда американського лідера Дональда Трампа все-таки згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною.

За словами анонімних джерел, станом на сьогодні очільник Білого дому не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви.

Враховуючи цю позицію президента США, робота групи втратила сенс.