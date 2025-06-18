Удар Росії по Києву — кількість загиблих продовжує зростати

Згідно з останніми даними, масована атака країни-агресорки РФ на столицю Україну забрала життя щонайменше 28 людей. Оскільки пошукові роботи та розбір завалів тривають, то ця кількість ще може збільшитися.
Головні тези:
- ДСНС України не знає, скільки ще людей знаходяться під завалами.
- Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають досі.
Останні подробиці атаки РФ на Київ
Вранці ДСНС заявила, що протягом ночі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблокували тіла ще 5 загиблих осіб.
Минула ще година, і після цього дістали тіло ще одної загиблої особи (чоловічої статі).
Журналісти вирішили дізнатися, скільки ще людей шукають під завалами. Речниця ДСНС Світлана Водолага наголосила, що у них немає таких даних.
Протягом кількох наступних годин рятувальники деблокували ще 6 загиблих.
Що важливо розуміти, внаслідок російської атаки на столицю України в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.
ДСНС України наголошує, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-