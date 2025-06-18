Удар Росії по Києву — кількість загиблих продовжує зростати

Згідно з останніми даними, масована атака країни-агресорки РФ на столицю Україну забрала життя щонайменше 28 людей. Оскільки пошукові роботи та розбір завалів тривають, то ця кількість ще може збільшитися.

Останні подробиці атаки РФ на Київ

Вранці ДСНС заявила, що протягом ночі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблокували тіла ще 5 загиблих осіб.

Минула ще година, і після цього дістали тіло ще одної загиблої особи (чоловічої статі).

Журналісти вирішили дізнатися, скільки ще людей шукають під завалами. Речниця ДСНС Світлана Водолага наголосила, що у них немає таких даних.

Міська влада повідомляла, що є певна кількість людей, які не виходять на зв’язок. Ми знаємо, що зруйновано 35 квартир. Роботи тривають, — заявила вона. Поширити

Протягом кількох наступних годин рятувальники деблокували ще 6 загиблих.

З-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще два тіла загиблих. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей Поширити

Що важливо розуміти, внаслідок російської атаки на столицю України в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.