Удар Росії по Києву — кількість загиблих продовжує зростати
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по Києву — кількість загиблих продовжує зростати

ДСНС України
Останні подробиці атаки РФ на Київ

Згідно з останніми даними, масована атака країни-агресорки РФ на столицю Україну забрала життя щонайменше 28 людей. Оскільки пошукові роботи та розбір завалів тривають, то ця кількість ще може збільшитися.

Головні тези:

  • ДСНС України не знає, скільки ще людей знаходяться під завалами.
  • Пошуково-рятувальні роботи у Києві тривають досі.

Останні подробиці атаки РФ на Київ

Вранці ДСНС заявила, що протягом ночі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблокували тіла ще 5 загиблих осіб.

Минула ще година, і після цього дістали тіло ще одної загиблої особи (чоловічої статі).

Журналісти вирішили дізнатися, скільки ще людей шукають під завалами. Речниця ДСНС Світлана Водолага наголосила, що у них немає таких даних.

Міська влада повідомляла, що є певна кількість людей, які не виходять на зв’язок. Ми знаємо, що зруйновано 35 квартир. Роботи тривають, — заявила вона.

Протягом кількох наступних годин рятувальники деблокували ще 6 загиблих. 

З-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще два тіла загиблих. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей

Що важливо розуміти, внаслідок російської атаки на столицю України в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

ДСНС України наголошує, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

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