Удар России по Киеву — количество погибших продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по Киеву — количество погибших продолжает расти

ДСНС Украины
Последние подробности атаки РФ на Киев
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Согласно последним данным, массированная атака страны-агрессорки РФ на столицу Украины унесла жизни по меньшей мере 28 человек. Поскольку поисковые работы и разбор завалов продолжаются, это количество еще может увеличиться.

Главные тезисы

  • ГСЧС Украины не знает, сколько еще людей находятся под завалами.
  • Поисково-спасательные работы в Киеве продолжаются до сих пор.

Последние подробности атаки РФ на Киев

Утром ГСЧС заявила, что в течение ночи из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировали тела еще 5 погибших.

Прошел еще час, и после этого обнаружили тело еще одного погибшего (мужского пола).

Журналисты решили узнать, сколько еще людей ищут под завалами. Спикер ГСЧС Светлана Водолага подчеркнула, что у них нет таких данных.

Городские власти сообщали, что есть определенное количество людей, которые не выходят на связь. Мы знаем, что разрушены 35 квартир.

В течение следующих нескольких часов спасатели деблокировали еще 6 погибших.

Из-под завалов в Соломенском районе Киева спасатели извлекли еще два тела погибших. Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек.

Что важно понимать, в результате российской атаки на столицу Украины в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.

ГСЧС Украины отмечает, что поисково-спасательные работы продолжаются.

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