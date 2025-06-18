Удар России по Киеву — количество погибших продолжает расти

Согласно последним данным, массированная атака страны-агрессорки РФ на столицу Украины унесла жизни по меньшей мере 28 человек. Поскольку поисковые работы и разбор завалов продолжаются, это количество еще может увеличиться.
Главные тезисы
- ГСЧС Украины не знает, сколько еще людей находятся под завалами.
- Поисково-спасательные работы в Киеве продолжаются до сих пор.
Последние подробности атаки РФ на Киев
Утром ГСЧС заявила, что в течение ночи из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировали тела еще 5 погибших.
Прошел еще час, и после этого обнаружили тело еще одного погибшего (мужского пола).
Журналисты решили узнать, сколько еще людей ищут под завалами. Спикер ГСЧС Светлана Водолага подчеркнула, что у них нет таких данных.
В течение следующих нескольких часов спасатели деблокировали еще 6 погибших.
Что важно понимать, в результате российской атаки на столицу Украины в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.
ГСЧС Украины отмечает, что поисково-спасательные работы продолжаются.
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