Шок и возмущение. Как на самом деле команда Путина отреагировала на "Паутину"

Согласно данным инсайдеров, в Кремле царили шок и возмущение после ударов Службы безопасности Украины по российским стратегическим бомбардировщикам. Более того, указано, что некоторые члены команды Путина восприняли удары как личную трагедию.

"Паутина" выбила Кремль из колеи

Как удалось узнать журналистам, в окружении российского диктора начали раздаваться призывы к официальному "объявлению войны" Украине вместо там называемой "СВО".

Кроме того, националисты склоняются к мнению, что Путин зашел недостаточно далеко.

По их мнению, нелегитимный глава Кремля должен набрать еще миллион людей и уничтожить правительство Владимира Зеленского ежедневными ракетными ударами по Киеву.

Российские "ястребы", то есть сторонники усиления войны, считают, что официальное объявление войны позволит осуществить эскалацию — ежедневные удары между континентальными ракетами и, возможно, применение тактического ядерного оружия. Также они рассчитывают на массовую мобилизацию, в рамках которой Россия может призвать до 2 млн. резервистов. Поделиться

Несмотря на это, как удалось узнать инсайдерам, "Паутина" не привела к масштабным политическим дискуссиям или пересмотру формата военных операций.