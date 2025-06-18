Шок и возмущение. Как на самом деле команда Путина отреагировала на "Паутину"
Категория
Украина
Дата публикации

Шок и возмущение. Как на самом деле команда Путина отреагировала на "Паутину"

"Паутина" выбила Кремль из колеи
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Источник:  The Telegraph

Согласно данным инсайдеров, в Кремле царили шок и возмущение после ударов Службы безопасности Украины по российским стратегическим бомбардировщикам. Более того, указано, что некоторые члены команды Путина восприняли удары как личную трагедию.

Главные тезисы

  • Несмотря на возмущение в Кремле, пока не были приняты изменения в формате военных операций против Украины.
  • Текущая ситуация на фронте "полностью устраивает" Путина.

"Паутина" выбила Кремль из колеи

Как удалось узнать журналистам, в окружении российского диктора начали раздаваться призывы к официальному "объявлению войны" Украине вместо там называемой "СВО".

Кроме того, националисты склоняются к мнению, что Путин зашел недостаточно далеко.

По их мнению, нелегитимный глава Кремля должен набрать еще миллион людей и уничтожить правительство Владимира Зеленского ежедневными ракетными ударами по Киеву.

Российские "ястребы", то есть сторонники усиления войны, считают, что официальное объявление войны позволит осуществить эскалацию — ежедневные удары между континентальными ракетами и, возможно, применение тактического ядерного оружия. Также они рассчитывают на массовую мобилизацию, в рамках которой Россия может призвать до 2 млн. резервистов.

Несмотря на это, как удалось узнать инсайдерам, "Паутина" не привела к масштабным политическим дискуссиям или пересмотру формата военных операций.

Еще один анонимный источник добавил, что российский диктатор пока не готов объявить войну Украине, поскольку текущая ситуация его "полностью устраивает".

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