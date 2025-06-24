Атака России на Сумщину и Херсон — есть погибшие и раненые

Ночью 24 июня российские оккупанты атаковали Сумскую область ударными дронами. Согласно последним данным, трое гражданских погибли, в том числе ребенок, шестеро получили ранения, среди которых трое детей. Под удар врага также попал Херсон: там сообщают о четырех раненых.
Главные тезисы
- Российские атаки привели к повреждениям жилых домов и автомобилей, а также к масштабному пожару в Сумской области.
- Медицинские учреждения оказывают помощь пострадавшим в результате агрессии РФ.
Что известно о ситуации в Сумской области
Как сообщает ГСЧС Украины, около 00:00 армия РФ совершила массированную атаку ударными БпЛА по одному из сел Верхнесыворотской общины Сумского района.
Это воздушное нападение врага унесло жизни трех мирных жителей. В частности, погиб 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома.
Кроме того, сообщается о гибели женщины и мужчины из разных семей.
Согласно данным полиции, всего россияне повредили около 30 жилых домов и четыре автомобиля.
Также вспыхнул масштабный пожар. Местные власти подчеркивают, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики
Атака России на Херсон — что известно
Утром 24 июня армия РФ атаковала из артиллерии Корабельный район Херсона.
Как сообщают местные власти, 61-летний мужчина и 52-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Чуть позже стало известно, что госпитализированы еще двое пострадавших из-за этого обстрела.
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