Атака России на Сумщину и Херсон — есть погибшие и раненые

Ночью 24 июня российские оккупанты атаковали Сумскую область ударными дронами. Согласно последним данным, трое гражданских погибли, в том числе ребенок, шестеро получили ранения, среди которых трое детей. Под удар врага также попал Херсон: там сообщают о четырех раненых.

Что известно о ситуации в Сумской области

Как сообщает ГСЧС Украины, около 00:00 армия РФ совершила массированную атаку ударными БпЛА по одному из сел Верхнесыворотской общины Сумского района.

Это воздушное нападение врага унесло жизни трех мирных жителей. В частности, погиб 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома.

Кроме того, сообщается о гибели женщины и мужчины из разных семей.

Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая помощь. Поделиться

Согласно данным полиции, всего россияне повредили около 30 жилых домов и четыре автомобиля.

Также вспыхнул масштабный пожар. Местные власти подчеркивают, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики

Атака России на Херсон — что известно

Утром 24 июня армия РФ атаковала из артиллерии Корабельный район Херсона.

Как сообщают местные власти, 61-летний мужчина и 52-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Чуть позже стало известно, что госпитализированы еще двое пострадавших из-за этого обстрела.