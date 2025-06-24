Атака России на Сумщину и Херсон — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Сумщину и Херсон — есть погибшие и раненые

ДСНС Украины
Что известно о ситуации в Сумской области
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Ночью 24 июня российские оккупанты атаковали Сумскую область ударными дронами. Согласно последним данным, трое гражданских погибли, в том числе ребенок, шестеро получили ранения, среди которых трое детей. Под удар врага также попал Херсон: там сообщают о четырех раненых.

Главные тезисы

  • Российские атаки привели к повреждениям жилых домов и автомобилей, а также к масштабному пожару в Сумской области.
  • Медицинские учреждения оказывают помощь пострадавшим в результате агрессии РФ.

Что известно о ситуации в Сумской области

Как сообщает ГСЧС Украины, около 00:00 армия РФ совершила массированную атаку ударными БпЛА по одному из сел Верхнесыворотской общины Сумского района.

Это воздушное нападение врага унесло жизни трех мирных жителей. В частности, погиб 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов разрушенного дома.

Кроме того, сообщается о гибели женщины и мужчины из разных семей.

Еще шесть человек, из них трое детей, получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая помощь.

Согласно данным полиции, всего россияне повредили около 30 жилых домов и четыре автомобиля.

Также вспыхнул масштабный пожар. Местные власти подчеркивают, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики

Атака России на Херсон — что известно

Утром 24 июня армия РФ атаковала из артиллерии Корабельный район Херсона.

Как сообщают местные власти, 61-летний мужчина и 52-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Чуть позже стало известно, что госпитализированы еще двое пострадавших из-за этого обстрела.

У 66-летней женщины и 83-летнего мужчины, которые в момент атаки находились дома, взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

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