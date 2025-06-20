Країни ЄС хочуть закрити Шенген для сотень тисяч росіян

Як вдалося дізнатися виданню ERR, частина членів Євросоюзу мають намір закрити в'їзд до Шенгенської зони для тих громадян РФ, які брали участь у війні проти України.

Що відомо про плани членів ЄС

Наразі такий сценарій розглядають міністри внутрішньої безпеки країн Балтії, Північних країн і Польщі — вони обговорювали це питання на зустрічі в Талліні.

Окрім того, вказано, що до цієї зустрічі долучилися комісар Європейської комісії з внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер і представник прикордонної організації Frontex.

На переконання глави МВС Естонії Ігора Таро, наразі вкрай важливо обмежити вільні подорожі для "сотень тисяч громадян Росії, які воювали проти незалежної європейської держави — України.

Ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгеном — ми не даємо їм посвідку на проживання, ми не дамо їм візи, тому що всі ці люди, які там вбивали та знищували, становлять для нас усіх дуже серйозну загрозу безпеці. Ігор Таро Глава МВС Естонії

Він також звернув увагу на те, що заборона на в'їзд до Шенгенської зони для російських солдатів повинна залишатися чинною і після закінчення активних військових дій.