Україна уразила одразу 22 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії та один інший важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1213 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
Протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 20 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 009 330 (+1 090) осіб,
танків — 10 954 (+3) од,
бойових броньованих машин — 22 860 (+7) од,
артилерійських систем — 29 374 (+46) од,
РСЗВ — 1 421 (+1) од,
засобів ППО — 1 188 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 41 299 (+70) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 52 501 (+81) од,
спеціальної техніки — 3 920 (+2) од.
Протягом минулої доби армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, а також використала для атак 2798 дронів-камікадзе.
Окрім того, противник здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 — із реактивних систем залпового вогню.
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