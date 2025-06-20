Сили ППО розкрили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 19-20 червня російські загарбники здійснювали нові атаки на мирні міста та села України 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки зусиллям сил ППО вдалося знешкодити 70 ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, сході та півдні країни.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — що відомо
Ворог здійснював свій напад із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
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