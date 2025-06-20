Росія масовано атакувала Одесу та Харків — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Одесу та Харків — є постраждалі

ДСНС України
Що відомо про ситуацію в Одесі

Протягом ночі 19-20 червня під новий масований удар російських дронів потрапили різні міста та регіони України. Найбільше цього разу постраждали Одеса та Харків.

Головні тези:

  • У результаті атак Росії на Одесу спалахнули масштабні пожежі в житлових будинках, що призвело до поранення людей.
  • У Харкові за медичною допомогою звернулися 4 цивільні особи.

Що відомо про ситуацію в Одесі

Як повідомляє ДСНС України, загалом у місті відбулося понад 10 влучань, внаслідок яких спалахнули масштабні пожежі.

Вогонь повністю охопив 4-поверховий житловий будинок — рятувальники змогли витягти з полум'я 3 людей, ще 6 евакуювали.

Варто також зазначити, що під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні у стабільному стані.

Під удар ворога потрапив 23-поверховий житловий будинок — на 18, 19 і 20 поверхах спалахнули пожежі.

З багатоповерхівки евакуювали 600 осіб. Із заблокованої квартири врятували трьох осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

Що відомо про ситуацію в Харкові

Протягом ночі 20 червня російські загарбники двічі завдала по Харкову ударів безпілотниками.

Цього разу чи не найбільше постраждали Новобаварський, Основʼянський та Шевченківський райони.

Варто зазначити, що за медичною допомогою звернулися 4 цивільних, з яких двоє неповнолітні дівчата.

Внаслідок влучань відбулося загоряння на даху 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., господарчої споруди площею 10 м кв. Також горіли 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв.

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