Россия массированно атаковала Одессу и Харьков — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Одессу и Харьков — есть пострадавшие

ДСНС Украины
Что известно о ситуации в Одессе
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В ночь 19-20 июня под новый массированный удар российских дронов попали разные города и регионы Украины. Больше всего пострадали Одесса и Харьков.

Главные тезисы

  • В результате атак России на Одессу вспыхнули масштабные пожары в жилых домах, что привело к ранению иудей.
  • В Харькове за медицинской помощью обратились 4 гражданских.

Что известно о ситуации в Одессе

Как сообщает ГСЧС Украины, всего в городе произошло более 10 попаданий, в результате которых вспыхнули масштабные пожары.

Огонь полностью охватил 4-этажный жилой дом — спасатели смогли извлечь из пламени 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Стоит также отметить, что во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции — пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Под удар врага попал 23-этажный жилой дом — на 18, 19 и 20 этажах вспыхнули пожары.

С многоэтажки эвакуировали 600 человек. Из заблокированной квартиры спасли трех человек, среди них двое детей. Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

Что известно о ситуации в Харькове

В течение ночи 20 июня российские захватчики дважды нанесли по Харькову удары беспилотниками.

На этот раз больше всего пострадали Новобаварский, Основянский и Шевченковский районы.

Стоит отметить, что за медицинской помощью обратились 4 гражданских, из которых две несовершеннолетние девушки.

В результате попаданий произошло возгорание на крыше 6-этажного недостроенного дома на площади 1000 м кв., хозяйственного сооружения площадью 10 м кв. Также горели 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500 кв.

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