Россия массированно атаковала Одессу и Харьков — есть пострадавшие

В ночь 19-20 июня под новый массированный удар российских дронов попали разные города и регионы Украины. Больше всего пострадали Одесса и Харьков.

Что известно о ситуации в Одессе

Как сообщает ГСЧС Украины, всего в городе произошло более 10 попаданий, в результате которых вспыхнули масштабные пожары.

Огонь полностью охватил 4-этажный жилой дом — спасатели смогли извлечь из пламени 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Стоит также отметить, что во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции — пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Под удар врага попал 23-этажный жилой дом — на 18, 19 и 20 этажах вспыхнули пожары.

С многоэтажки эвакуировали 600 человек. Из заблокированной квартиры спасли трех человек, среди них двое детей. Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля. Поделиться

Что известно о ситуации в Харькове

В течение ночи 20 июня российские захватчики дважды нанесли по Харькову удары беспилотниками.

На этот раз больше всего пострадали Новобаварский, Основянский и Шевченковский районы.

Стоит отметить, что за медицинской помощью обратились 4 гражданских, из которых две несовершеннолетние девушки.