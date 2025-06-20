Россия массированно атаковала Одессу и Харьков — есть пострадавшие

В ночь 19-20 июня под новый массированный удар российских дронов попали разные города и регионы Украины. Больше всего пострадали Одесса и Харьков.
Главные тезисы
- В результате атак России на Одессу вспыхнули масштабные пожары в жилых домах, что привело к ранению иудей.
- В Харькове за медицинской помощью обратились 4 гражданских.
Что известно о ситуации в Одессе
Как сообщает ГСЧС Украины, всего в городе произошло более 10 попаданий, в результате которых вспыхнули масштабные пожары.
Огонь полностью охватил 4-этажный жилой дом — спасатели смогли извлечь из пламени 3 человека, еще 6 эвакуировали.
Стоит также отметить, что во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции — пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.
Под удар врага попал 23-этажный жилой дом — на 18, 19 и 20 этажах вспыхнули пожары.
Что известно о ситуации в Харькове
В течение ночи 20 июня российские захватчики дважды нанесли по Харькову удары беспилотниками.
На этот раз больше всего пострадали Новобаварский, Основянский и Шевченковский районы.
Стоит отметить, что за медицинской помощью обратились 4 гражданских, из которых две несовершеннолетние девушки.
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