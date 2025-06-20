Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 19-20 июня российские захватчики совершали новые атаки на мирные города и села Украины 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря усилиям сил ПВО удалось обезвредить 70 вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, востоке и юге страны.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.
Новая атака России на Украину — что известно
Враг совершал свое нападение с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
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