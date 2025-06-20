Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – что известно
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В течение ночи 19-20 июня российские захватчики совершали новые атаки на мирные города и села Украины 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря усилиям сил ПВО удалось обезвредить 70 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, востоке и юге страны.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.

Новая атака России на Украину — что известно

Враг совершал свое нападение с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе!

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