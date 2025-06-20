Украина поразила сразу 22 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских оккупантов.