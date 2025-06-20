Украина поразила сразу 22 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила сразу 22 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 июня 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1213-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 20 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 009 330 (+1 090) человек,

  • танков — 10 954 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 860 (+7) ед,

  • артиллерийских систем — 29 374 (+46) ед,

  • РСЗО — 1 421 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 188 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 41 299 (+70) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 501 (+81) ед,

  • специальной техники — 3 920 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, а также использовала для атак 2798 дронов-камикадзе.

Кроме того, противник совершил 5062 артиллерийских обстрела, в том числе 114 — из реактивных систем залпового огня.

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