Украина поразила сразу 22 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1213-й день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 20 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 009 330 (+1 090) человек,
танков — 10 954 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 22 860 (+7) ед,
артиллерийских систем — 29 374 (+46) ед,
РСЗО — 1 421 (+1) ед,
средств ПВО — 1 188 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 41 299 (+70) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 52 501 (+81) ед,
специальной техники — 3 920 (+2) ед.
За прошедшие сутки армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, а также использовала для атак 2798 дронов-камикадзе.
Кроме того, противник совершил 5062 артиллерийских обстрела, в том числе 114 — из реактивных систем залпового огня.
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