Представники Лівої партії та "Альтернативи для Німеччини" вимагають від канцлера Фрідріха Мерца встановити контакт з російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталося після того, як нелегітимний глава Кремля першим запропонував такий формат переговорів.

Мерц може спробувати домовитися про завершення війни

Першим з заявою з цього приводу виступив очільник парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн.

За словами останнього, він розцінює такі потенційні переговори як "початок".

На цьому тлі Пеллманн поскаржився, що Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків.

Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати, — наголосив політик. Поширити

Окрім того, спікер "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр наполягає на тому, щоб Фрідріх Мерц "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію російського диктатора.

Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт, — додав політик. Поширити

Що важливо розуміти, під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцем.