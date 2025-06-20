Представники Лівої партії та "Альтернативи для Німеччини" вимагають від канцлера Фрідріха Мерца встановити контакт з російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталося після того, як нелегітимний глава Кремля першим запропонував такий формат переговорів.
Головні тези:
- На переконання німецьких політиків, ця розмова може допомогти завершити війну.
- Мерц поки остаточно не відкинув пропозицію Путіна, тому шанс на переговори ще є.
Мерц може спробувати домовитися про завершення війни
Першим з заявою з цього приводу виступив очільник парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн.
За словами останнього, він розцінює такі потенційні переговори як "початок".
На цьому тлі Пеллманн поскаржився, що Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків.
Окрім того, спікер "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр наполягає на тому, щоб Фрідріх Мерц "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію російського диктатора.
Що важливо розуміти, під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцем.
Німецький лідер не відкидає можливості зустрітися з російським диктатором, однак лише в тому разі, якщо зустріч допоможе завершити війну Росії проти України.
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