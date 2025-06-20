Представители Левой партии и "Альтернативы для Германии" требуют от канцлера Фридриха Мерца установить контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло после того, как нелегитимный глава Кремля первым предложил такой формат переговоров.
Главные тезисы
- По мнению немецких политиков, этот разговор может помочь завершить войну.
- Мерц пока окончательно не отбросил предложение Путина, поэтому шанс на переговоры еще есть.
Мерц может попытаться договориться о завершении войны
Первым с заявлением по этому поводу выступил глава парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн.
По словам последнего, он расценивает такие потенциальные переговоры как "начало".
На этом фоне Пеллманн посетовал, что Федеральное правительство слишком долго предпринимало слишком мало дипломатических шагов.
Кроме того, спикер "АдН" по внешней политике Маркус Фронмайер настаивает на том, чтобы Фридрих Мерц "объективно и ответственно" рассмотрел предложение российского диктатора.
Что важно понимать, во время экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что открыт для контактов с Фридрихом Мерцем.
Немецкий лидер не исключает возможности встретиться с российским диктатором, однако только в том случае, если встреча поможет завершить войну России против Украины.
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