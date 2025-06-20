Представители Левой партии и "Альтернативы для Германии" требуют от канцлера Фридриха Мерца установить контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло после того, как нелегитимный глава Кремля первым предложил такой формат переговоров.

Мерц может попытаться договориться о завершении войны

Первым с заявлением по этому поводу выступил глава парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн.

По словам последнего, он расценивает такие потенциальные переговоры как "начало".

На этом фоне Пеллманн посетовал, что Федеральное правительство слишком долго предпринимало слишком мало дипломатических шагов.

Если есть хоть малейший шанс положить конец этой агонии, то я считаю нашей обязанностью попробовать, — подчеркнул политик. Поделиться

Кроме того, спикер "АдН" по внешней политике Маркус Фронмайер настаивает на том, чтобы Фридрих Мерц "объективно и ответственно" рассмотрел предложение российского диктатора.

Если президент Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать как возможный дипломатический старт, добавил политик. Поделиться

Что важно понимать, во время экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что открыт для контактов с Фридрихом Мерцем.